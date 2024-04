Æ¯¤¯À¤Âå¤«¤é»Ï¤á¤ë¡ª¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ

どんな食事がサルコペニア・フレイル対策に良い?

では具体的に一体何を食べたら良いのでしょうか。

実は、世界的には「地中海食」が注目されています。地中海食とは、野菜や果物、穀類、豆類、種実類などの食材と、オリーブオイルを豊富に摂取し、適量のワインとともに頂くといった食事のことです。このような食事はナトリウムの含有量が低く、ビタミンやミネラルが豊富であるため、サルコペニア・フレイル対策に有効であるといえます。

サルコペニア・フレイルを予防するためには、地中海食のように様々な食品を食べることが推奨されていますが、日本食でもバランス良く食品を摂取することにより、予防することができます。そこで、毎日の食事について簡単にチェックできる、10の食品群の頭文字を取った合言葉「さあ、にぎやかにいただく」をご紹介します。

【さあ、にぎやか(に)いただく】

さ:魚、あ:油、に:肉、ぎ:牛乳、や:野菜、か:海藻、(に)、い:芋、た:卵、だ:大豆、く:果物

ご飯やパンなどの主食に加え、10の食品群のうち、毎日7つ以上摂取することが望ましいです。

「さあ、にぎやかにいただく」この言葉を覚えて、皆さんも食事をする際にチェックしてみてはいかがでしょうか。

