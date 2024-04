バンダイから発売されている、クリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツ「まんまる焼き」に、ディズニーのプリンセスたちが登場!

「白雪姫」や「アリエル」「ラプンツェル」たちのシルエットが大人かわいい「Disney Characters まんまる焼き」がセブン-イレブンにて販売されます☆

セブン-イレブン ディズニー「Disney Characters まんまる焼き」

発売日:2024年4月26日(金)〜

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります

※店頭での取扱い日は、店舗によって異なる場合があります

価格:237円(税込)

味:カスタード味

種類:焼き印全6種、シール全8種

サイズ:各直径約65mm(パッケージを除く)、シール各直径約52mm

販売店舗:全国のセブン-イレブンのチルドスイーツコーナー

※一部店舗では取扱いのない場合があります

発売元:株式会社バンダイ

セブン-イレブンに、茶色のもちもちとした生地の今川焼きの表面にディズニーキャラクターのかわいい焼き印が押された「Disney Characters まんまる焼き」が登場。

ディズニープリンセスの「白雪姫」や「アリエル」「ベル」「ジャスミン」「ラプンツェル」のほか、『アナと雪の女王』の「エルサ」の全6キャラクターがシルエットで表現されています。

手を振る姿や読書をするシーン、魔法のランプを手にする場面など、様々なポーズで焼き印されているのもポイントです☆

今川焼の中にはカスタード味のクリーム入り。

ティータイムやブレイクタイムのお供にぴったりな味わいに仕上げられています。

パッケージには『アナと雪の女王』の「アナ」と「エルサ」やドレス姿のプリンセスたちをプリント。

中央の透明な窓からキャラクターの焼き印が確認できる仕様になっています。

また、ディズニーキャラクターたちがかわいらしくデザインされた丸型シールが全8種からランダムで1枚付属。

「オラフ」と抱き合う「アナ」や魔法の絨毯に乗って空を飛ぶ「ジャスミン」など、かわいいアートが満載です☆

ディズニー作品に登場する「白雪姫」や「アリエル」たちのシルエットを焼き印したチルドスイーツ。

セブン-イレブンにて、2024年4月26日より販売が開始される「Disney Characters まんまる焼き」の紹介でした☆

