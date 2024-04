4月23日 発表

Android/iOS用リアルワールドハンティングアクション「モンスターハンターNow」が、1,500万ダウンロードを突破したことが明らかになった。

本作は、「モンスターハンター」シリーズの新たなモバイルゲーム。最先端の位置情報技術とAR技術を強みに持つNiantic社が開発・配信を担当しており、日常の中で気軽にハンティング体験を楽しめる。2023年9月に正式リリースされ、約半年で1,500万ダウンロード突破を達成した。

本日4月23日より、1,500万ダウンロード突破を記念して「モンスターハンターNow」のWebストアにてプロモーションコード「MHNOW15M」を入力すると、ゲーム内で使えるアイテムが配布される。

期間限定プレゼント

提供期間:4月23日9時~6月1日8時59分

「モンスターハンターNow」Webストアからプロモーションコード「MHNOW15M」を入力することで、無料で利用できる。

【ゲーム内アイテム】

・5,000ゼニー

・大連続狩猟チケット×2

・回復薬×2

4月24日より、アプリ内のショップで記念パックを、Webストアでプレミアム記念パックが期間限定で販売される。

アプリ内ショップ

販売期間:4月24日~6月1日



1,500万ダウンロード記念パック:2,100円(1回購入のみ)

・1,500ジェム

・おさんぽ玉【小】×2

・回復薬×5

Webストア

販売期間:4月19日~5月31日(1回購入のみ)



1,500万ダウンロード記念プレミアムパック:2,800円

・3,000ジェム

・回復薬×5

Nianticのチーフプロダクトオフィサー、河合敬一氏と、カプコンの「モンスターハンター」シリーズプロデューサー、辻本良三氏のコメントも届いている。

【Niantic チーフプロダクトオフィサー 河合敬一氏 コメント】

「モンスターハンターNow」は、2023年9月の正式リリース以来、世界中で人気を博しており、ハンターの皆様に心から感謝申し上げます。お持ちのスマートフォンで手軽にプレイいただけるこのゲームの「一狩り」は最大75秒なので、ちょっとした空き時間にひとりでもお楽しみいただけますし、また、お友だちやご家族と一緒にプレイされるとより楽しい体験になります。夏に向け、ますます楽しくなる施策も考えていますので、この機会にぜひお試しください。

【カプコン「モンスターハンター」シリーズプロデューサー 辻本良三氏 コメント】

正式リリースから約半年間で、こんなにも多くの世界中の皆さまに「モンスターハンターNow」を楽しんでいただけていること、たいへんありがたく思います。「モンスターハンター」シリーズはおかげさまで、今年で20周年を迎えました。「モンハン Now」でも今週から、シリーズ20周年を記念した重ね着がもらえるクエストが配信されています。春もやってきましたし、ぜひ一狩りしに外に出かけてみてください!

「モンスターハンターNow」では、3月からシーズン制を導入し、現在、シーズン 1が開催されている。2023年12月から始まった「大連続狩猟」に加え、今シーズンにはイビルジョーの「乱入」などの新しい体験も追加。同時に、「重ね着」システムも追加し、「モンスターハンターNow」らしく、より現実世界を感じやすい見た目になるTシャツやライダースジャケットなどの衣装も身につけられるようになるなど、幅広い楽しみ方ができるようになった。大型モンスターの討伐時やクエストクリア時にシーズンティアポイントを獲得でき、ティアを上げることでさまざまな報酬を獲得できるシーズンパスのシステムも開始されている。今後夏に向けて、さらにいろいろな施策も実施される予定。

4月23日にアップデートを実施

4月23日にアップデートを実施。実装および改修予定の機能について公開された。

【アップデート内容】

・モンスタートラッカー実装

任意のモンスターを狩猟することができる機能を実装。狩猟したいモンスターと強さを指定した後、一定数大型モンスターを討伐することで、指定したモンスターを狩猟できる。

・素材売却実装

不要な素材を売却してゼニーを獲得できる機能が実装される。アイテムボックスから売却可能。

・離れた大連続狩猟ポイントとリンクする機能を実装

大連続狩猟のロビーで一定時間マッチングしない場合、離れた大連続狩猟ポイントとリンクするようになる。これにより、離れた場所にいるハンターと一緒に大連続狩猟に参加することができるようになり、グループハントが発生しやすくなる。

※離れた大連続狩猟ポイントとリンクする機能は4月23日のアップデートに先行し、実装されている。詳細は更新時のアップデート情報を確認してほしい。

・グループハント報酬を実装

グループハント時に報酬が1枠追加される。

※基本報酬や部位破壊報酬と同様に、特製剥ぎ取りナイフによる報酬増加が適応される。

グループハント報酬は以下の狩猟において適用される。

(フィールドモンスター、大連続狩猟、ペイントボール)

・グループハント時の部位耐久値を調整

グループハント時のモンスターの部位耐久値を調整。これにより、他のハンターと一緒に狩猟を行なう際にいままでより部位破壊が発生しやすくなる。

・ギルドカードアップデート

ギルドカードで、狩人メダルだけではなく背景とポーズも変更できるようになる。今後も背景やポーズの追加を計画されている。

【開発意図】

以前から多くご要望をいただいていた、任意のモンスターを狩猟できる仕組みや、不要な素材をただ削除するのではなく活用できる仕組みを実装します。

また、モンスターハンターの醍醐味であるマルチプレイを楽しんでいただけるよう、グループハントの調整を行う予定です。

今後もハンターの皆さんが楽しく「モンハンNow」をプレイできるよう努めてまいります。

※アップデート日時は予告なく変更となる可能性がございます。

※内容が変更となる可能性がございます。

※一部の要素はアプリを最新のバージョンにアップデートする必要があります。

(C) 2023 Niantic. Characters / Artwork / Music (C) CAPCOM CO., LTD.