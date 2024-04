【NIS America Golden week sale】開催期間:~5月6日まで

NIS America,Incは、プラットフォーム「Steam」にてセール「NIS America Golden week sale」を開催している。開催期間は5月6日まで。

本セールはNIS America,Inc主催によるサードパーティセールで、日本一ソフトウェアの「魔界戦記ディスガイア」シリーズや日本ファルコムの「軌跡」シリーズなどがラインナップしている。

□「NIS America Golden week sale」

NIS America Golden week sale対象タイトル(一部)

魔界戦記ディスガイア7

通常価格:7,678円

セール価格:6,142円(20%オフ)

□Steamの「魔界戦記ディスガイア7」

魔界戦記ディスガイア PC

通常価格:3,080円

セール価格:616円(80%オフ)

□Steamの「魔界戦記ディスガイア PC」

英雄伝説 創の軌跡 (はじまりのきせき)

通常価格:7,590円

セール価格:6,072円(20%オフ)

□Steamの「英雄伝説 創の軌跡 (はじまりのきせき)」

英雄伝説 碧の軌跡:改

通常価格:4,378円

セール価格:3,502円(20%オフ)

□Steamの「英雄伝説 碧の軌跡:改」

アライアンス・アライブ HDリマスター

通常価格:6,908円

セール価格:1,727円(75%オフ)

□Steamの「アライアンス・アライブ HDリマスター」

(C)2023 Nippon Ichi Software, Inc. (C)2023 NIS America, Inc. All rights reserved. Disgaea is a trademark or registered trademark of Nippon Ichi Software, Inc.

(C)2003-2016 Nippon Ichi Software, Inc. (C)2016 NIS America, Inc. All rights reserved. Disgaea is a trademark or registered trademark of Nippon Ichi Software, Inc.

(C) Nihon Falcom Corporation. All Rights Reserved. Licensed to and published by NIS America, Inc.

(C) FURYU Corporation. (C)2019 NIS America, Inc. All rights reserved.