外食は年間600回以上！ マッキー牧元の発掘！地方の名店〜山形編〜

「おいしい」を求めて全国を飛び回る、タベアルキスト・マッキー牧元さんに知られざる地方の名店を教えてもらう企画。山形県でマッキー牧元さんが実際に行って心打たれた2軒をご紹介。

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

山形でマッキー牧元さんの心を打った2軒とは?

三幸

ここは山形市の地元民が愛する洋食屋である。店に入ると満席で、家族連れや男性同士がいる。メニューは、他の洋食屋と変わりない。

外観 出典:リコスケさん

そこでメンチカツ、カキフライ、生姜焼きに、ハラミステーキ130g、ラーメンと半カレーを頼んだ。男4人で平らげるので、やや少ないかなと思って店員に聞くと「ちょうどいい量でしょう」と、自信たっぷりで返された。

まずメンチカツが来て、圧倒する。

皿の上でそびえたっているではないか。

カキフライ 出典:Dr. イトウさん

続いて運ばれたカキフライは、大ぶりな牡蠣が2個寄り添い合い、その姿はストーンヘンジである。

さらに生姜焼きはポークソテーのように厚く、噛む喜びを与えてくれる。

ハラミステーキは、200gにしたかったが130gで正解である。

量が多いだけではない。

メンチカツは肉汁に満ち、カキフライは海の甘いエキスが溢れ、ポークソテーは豚の脂の香りと甘辛い生姜ソースが絡み合い、ハラミステーキは牛肉の香りに満ちて、これはビールを飲んでいる場合ではない。大至急ご飯である。

ラーメン

ご飯であるがラーメンと半カレーを頼んでしまっている関係上、ぐっと我慢をしてビールを煽る。昭和の味がするラーメンは、見た目以上に麺が多い。

半カレー

あまつさえ、半カレーもどこが半分?というお姿である。

このカレー、一見懐かしの家庭風、もしくは林間学校最後の日に出たどろり系日本的カレーなのだが、クミンやコリアンダーが利いていてクセになる。

山形の人たちが大食いなのかは知らないが、量は正義と言う潔さにすっかり惚れちまったのだな。

いな舟

外観 出典:choji1105さん

<店舗情報>◆三幸住所 : 山形県山形市南栄町2丁目12-19TEL : 023-622-1536

「いな舟」は鶴岡駅から離れた場所にひっそりと佇んでいた。

最初に来たのは10年前の11月だった。

おかみさん

「さぶぅ」と言いながらコートの襟を立て店に入ると「いらっしゃいませ」と、カウンターに一人立つおかみさんに声をかけられた。

「熱燗1本ください」。早急に体を芯から温めなくてはいけない。

するとおかみさんが聞いてきた。

「お客さん、納豆嫌いじゃないです?」

「好きです」

「よがったあ。昨日から寒ぐて寒ぐて、あー今夜は納豆汁だあって思って作ったんで食べてください」

納豆汁

豆腐と芋の茎、潰した納豆による味噌汁が振る舞われた。

「納豆潰すんは、昔は子どもだちの仕事だったけど、今は子どもも忙しいだろ。ばっちゃんの仕事ですよ」

「ずずっ」。とろりと熱い汁が、体の隅々へと広がっていく。

「はあ〜」。幸せのため息一つ。

椀から顔を上げると、おかみさんのうれしそうな顔が見えた。母の愛と民の知恵、地の恵みと人の心に満ちた汁だった。

この納豆汁から、この居酒屋にハマッてしまった。

帰り際に「今度、メガニ汁食べにきてね」と言われたので次の年の冬に裏を返した。

メガニ汁

大きな椀に、メガニが1杯鎮座している。

メガニとはズワイガニのメスのことで、庄内ではこう呼ぶ。

単純に、メガニを味噌汁の具にしたものだけど、そんなものにこそ極みのうまさが宿っている。カニの滋養が溶け込んだ熱々の味噌汁を飲みながら燗酒をやる。

体にゆっくりと幸せが満ちていった。

お品書き

春に訪れた時は、品書に「塩引鮭」を見つけて頼んでみた。

するとおかみさんが言う。

「いいんですか? 血圧上がりますよ。ふふふ」

「はい。承知です」と、胸を張って頼む。

やがて運んでくると「はい塩引鮭。しょ〜っぱいですよ」と言って、置いていった。

塩引鮭

僕は久しぶりのしょ〜っぱい鮭に敬意を評し、一番しょ〜っぱい腹から食べ始めることにした。

一口。

ああ、しょ〜っぱい。燗酒ではなく、いきなりご飯が恋しくなる。おそらくこの小さな切れ端だけで、ご飯1膳はいける。

ご飯が恋しくなるしょっぱさ

もう一口。

ああ、しょ〜っぱい。塩分が精神に活を入れる。これはある種の良性マゾヒズムである。最近は、しょ〜っぱい塩鮭がなくなった。活を入れ、味覚を諫めてくれる塩鮭がなくなった。塩によって鮭の凛々しさを、引き出さなくなった。

結局この1切れで、2合も飲んでしまった。

日本酒 出典:酒場のイチローさん

一口食べて、その塩気にやられる快感に眉をひそめながら顔を上げると、おかみさんが僕の表情を見て微笑んでいた。

だから僕はこの居酒屋が好きなのだ。

<店舗情報>◆いな舟住所 : 山形県鶴岡市本町2-18-3TEL : 0235-22-1061

文・写真:マッキー牧元

