『日向坂46とふしぎな図書室』ベーカリーイベント後編「サークル対抗戦 ～さくふわフェスティバル～」スタート

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■【西海の薙刀姫 齊藤京子】直筆サイン入り色紙プレゼントキャンペーンを開催!

スマートフォンゲームアプリ『日向坂46とふしぎな図書室』(略称『ひな図書』)にて、ベーカリーイベント後編「サークル対抗戦 ~さくふわフェスティバル~」が4月23日よりスタートした。

■ランキングで豪華報酬をゲットしよう!

2種類のランキングに参加して報酬を獲得しよう。

「個人ランキング」ではおまもり「★4 男前ベーカリー 東村芽依」を、「サークルランキング」では上位入賞で「★4加速カード」を獲得することができる。

サークルランキング1位~3位に入賞したサークルには「印字サイン入りアクリルアートパネル」を、サークルランキング4位~5位に入賞したサークルには「アクリルアートパネル」をサークルメンバー全員にプレゼント。

サークルランキングで上位入賞を逃された方でも、個人総合ランキング150位以内のプレイヤーにはアクリルアートパネルをプレゼント。

さらにすごろく召喚を2周以上した方であれば300位内のプレイヤーにもアクリルアートパネルをプレゼント。

※複数条件を満たしていても獲得できるリアルプレゼントは1点となる。

※前回イベントの「いらっしゃいませ!できたてぽかぽかベーカリー」と本イベント「サークル対抗戦 ~さくふわフェスティバル~」にて登場したメンバー全員がリアルプレゼントの選択対象メンバーとなる。

■「★4 さくさくベーカリー♭ 山口陽世」を手に入れよう!

今回のイベントでは報酬でメンバーカード「★4 さくさくベーカリー♭ 山口陽世」を手に入れることができる。

パーティ内の「★4 ベーカリー(後編)」ユニットを強化する期間限定スキルを所持。

イベントアイテム交換所などで入手することができる。

イベント開催期間:4月23日メンテナンス終了~5月1日15時59分

ランキング開催期間:4月29日16時~5月1日15時59分

■「サークル対抗戦 ~さくふわフェスティバル~」召喚

イベント召喚に新たな「★4 さくさくベーカリー」と「★4 ふわふわベーカリー」が登場。

「虫」へのダメージをUPするスキル持ち。

さらにベーカリー後編の開催期間中に有効な体力や攻撃力UPに加え、イベントポイント獲得量がUPする特効効果も。

開催期間:4月23日メンテナンス終了~5月2日10時59分

※上記画像は「サークル対抗戦 ~さくふわフェスティバル~」召喚に登場するメンバーカードの一部

■齊藤京子の薙刀姫ユニットが登場!

次回イベントにて登場予定の「★4 西海の薙刀姫」から先行して、齊藤さんのメンバーカードとおまもりが獲得できる齊藤京子限定交換所【薙刀姫】が登場。

スカイダイヤパックに付いてくる「メンバーカード交換券【薙刀姫】」と交換で、「★4 西海の薙刀姫 齊藤京子」を手に入れることができる。

「★4 西海の薙刀姫 齊藤京子」は薙刀姫前編イベントでイベント特効を発揮する。

■直筆サイン入り色紙プレゼントキャンペーン開催!

4月23日から【西海の薙刀姫 齊藤京子】直筆サイン入り色紙プレゼントキャンペーンを開催。

イベント「サークル対抗戦 ~さくふわフェスティバル~」にて先行してあらたに登場する齊藤京子の★4ユニット「★4 西海の薙刀姫」をLv70まで育成&最大加速にした人の中から抽選で5名に「直筆サイン入り色紙」をプレゼント。

詳細はゲーム内お知らせを確認しよう。

開催期間:4月23日メンテナンス終了~5月14日10時59分

■GW3大キャンペーン開催!

GWを記念して特別なキャンペーンを開催!3つのお得なキャンペーンでGWを楽しもう!

【その1】#GW記念ひな図書サークル加入祭

サークルメンバーの人数に応じて「★4メンバーカード確定プレミアム召喚チケットVol.4」などの豪華アイテムが手に入るお得なキャンペーンが開催中。

ハッシュタグ「#GW記念ひな図書サークル加入祭」を使ってサークルメンバーの募集や、スカウトの希望をX(旧Twitter)に投稿してみよう。

開催期間:4月22日18時~5月14日15時59分

【その2】召喚チケットざくざくキャンペーン

毎日ログインで10連分の召喚チケットをプレゼント。

召喚チケットは5月6日16時から使用することができる。

開催期間:4月27日4時~5月7日3時59分

【その3】1日1回お宝アイテム召喚

コインや★4確定召喚チケットが貰える特別な召喚を開催。

開催期間:4月27日4時~5月6日23時59分

■メインクエスト16冊目公開キャンペーン

メインクエスト16冊目「いばら姫」リリース決定。

4月23日メンテナンス後より、メインクエスト16冊目をリリース。

また、16冊目のリリースを記念してミッションビンゴなどのキャンペーンも開催。

メインクエスト16冊目 追加:4月23日メンテナンス後了~

すべてのメインクエストで消費サニーが半減:4月23日メンテナンス後了~5月2日10時59分

ミッションビンゴ:4月24日4時~5月2日10時59分

(C) Seed & Flower LLC / (C) Y&N Brothers Inc. / (C) Sony Music Solutions Inc. Developed by filament Inc.

スマートフォンゲームアプリ『日向坂46とふしぎな図書室』公式サイト

https://hinatosho.com

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/