玉置成実『THE FIRST TAKE』で披露した「Believe」の配信リリースが決定

■デビュー当時の面影を残しつつも、大人になった玉置成実が凛とした歌声を響かせる「Believe - From THE FIRST TAKE」

玉置成実が、デビュー21年目に突入した4月23日に「Believe - From THE FIRST TAKE」を配信リリースすることが決定した。

「Believe」(『機動戦士ガンダムSEED』オープニングテーマ)は2003年4月にリリースされたデビュー作で、当時14歳とは思えない歌唱力とダンスパフォーマンスが大きな注目を集めた作品。

その後も『機動戦士ガンダムSEED』とその続編『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』のオープニングとエンディング主題歌など計4曲担当し、オリコンウィークリーで1位を獲得。最新作「Reborn」は『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』のオフィシャルサポーターソングとして起用されるなど話題となった。

本作は1月12日に『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルバンドアレンジで披露されたパフォーマンス音源で、デビュー当時の面影を残しつつも、大人になった玉置が凛とした佇まいで力強い歌声を響かせている。

メイン写真:「Believe - From THE FIRST TAKE」ジャケット

リリース情報

2024.04.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Believe - From THE FIRST TAKE」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

玉置成実 OFFICIAL WEBSITE

http://www.tamaki-nami.net/