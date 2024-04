5月がやってきます。一般的にはゴールデンウィークや子どもの日ですが、SFファンにとって5月は『スター・ウォーズ(SW)』の月。

スターウォーズの名セリフ「May the Force be with you? (フォースと共にあらんことを)」。このMayを5月と、ForceをFourthで4日とかけて、5月4日は『スター・ウォーズ』の日となっています。ファンイベントも多く、公式もいろいろな企画を行ないます。例えばディズニーパークの限定フードとかね。

ディズニー公式が、5月4日に向けSWフードガイドを公開。その中から、世界のディズニーパークで販売される『スター・ウォーズ』をテーマにしたフードメニューの一部を紹介します。

ライトセーバーのチュロス

Image: Disney Parks Blog

提供パーク:ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート(米フロリダ州)

買わずにはいられないやつ。5月4日から31日までの限定メニュー(一部販売スポットでは5月4日と5日のみ)。

レイア姫のシェイク

Image: Disney Parks Blog

提供パーク:ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内のディズニー・ハリウッド・スタジオ (米フロリダ州)

クリームたっぷりトッピングの塩キャラメルシェイク、ミニシナモンロール付き。現在発売中で、5月31日までの限定メニュー。

モスベリー・ビスケット

Image: Disney Parks Blog

提供パーク:ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内のディズニー・ハリウッド・スタジオ (米フロリダ州)

分厚いビスケットにウベ(ヤムイモの一種)と抹茶のアイシングと、ドライブルーベリーをトッピング。劇中の食べものがリアルになるのうれしい。5月4日から31日までの限定メニュー。

ムスタファー・パフ

Image: Disney Parks Blog

提供パーク:ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内のディズニー・ハリウッド・スタジオ (米フロリダ州)

クッキー&クリームフレーバーのフィリングが入った真っ赤なシュークリーム。5月4日から31日までの限定メニュー。

ストームトルーパーのミニケーキ

Image: Disney Parks Blog

提供パーク:ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内のディズニー・スプリングス(米フロリダ州)

チョコレートシフォン、バニラビーンズムース、ダークチョコレートガナッシュ、チェリーの入ったシフォンケーキ。5月1日から6日までの限定メニュー。

BB-8のハンバーガー

Image: Disney Parks Blog

提供パーク:ディズニーランド・パリ(フランス)

肉厚パティにベーコンとチェダーチーズ、玉ねぎなどをトッピング。販売中。

チューバッカのドーナツ

Image: Disney Parks Blog

提供パーク:ディズニーランド・パリ(フランス)

キャラそのままなのに美味しそう! 5月4日から。

グローグーのビスケット

Image: Disney Parks Blog

提供パーク:ディズニーランド・パリ(フランス)

チョコヘーゼルナッツのクリーム入りピスタチオビスケット。表情かわいすぎ。販売中。

ダース・ベイダー&ストームトルーパーのワッフル

Image: Disney Parks Blog

提供パーク:ディズニーランド・パリ(フランス)

トッピングはシュガーかチョコヘーゼルナッツクリームを選べます。販売中。

Source: Disney Parks Blog