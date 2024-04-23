サミー・ヘイガーの名を刻んだ星、4月30日にハリウッドでお披露目
サミー・ヘイガーは2023年、ハリウッドの殿堂入りすることが発表されていたが、その式典が来週、開催されることとなった。
現地時間4月30日午前11時30分から開かれ、シェフ／TVプレゼンターのガイ・フィエリがMCを務め、ジョン・メイヤーとヘイガーの長年のマネージャー、Tom Consolo氏がゲスト・スピーカーとして出席するという。その模様は、ウォーク・オブ・フェイムの公式サイト（walkoffame.com）からライブ配信される。
ハリウッド商工会議所は昨年6月、2024年に殿堂入りするスターたちをライブ配信にて発表。ヘイガーはそれを妻と視聴する中、「ロック・レジェンド、サミー・ヘイガー」と、自身の名が呼ばれ、大喜びする動画をSNSに投稿していた。
2024年は、レコーディング・カテゴリーではヘイガーほか、グレン・バラード、トニー・ブラクストン、デフ・レパード、Charles Fox、ブランディ（・ノーウッド）、Darius Rucker、グウェン・ステファニー、ドクター・ドレーがハリウッドの殿堂入りする。
The Hollywood Chamber of Commerce will honor rocker Sammy Hagar with the 2,779th star on the Hollywood Walk of Fame on Tuesday, April 30, at 11:30 am PT. Star will be located at 6212 Hollywood Boulevard. Hagar will receive his star in the category of Recording. pic.twitter.com/5DCAfyul7x— Walk of Fame (@WalkofFameStar) April 22, 2024
Ako Suzuki
This video is self-explanatory and blew my mind this morning. Another dream comes true #WhatAnHonor #Grateful pic.twitter.com/NDiuSqhLd1— Sammy Hagar (@sammyhagar) June 26, 2023