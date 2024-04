サミー・ヘイガーは2023年、ハリウッドの殿堂入りすることが発表されていたが、その式典が来週、開催されることとなった。現地時間4月30日午前11時30分から開かれ、シェフ/TVプレゼンターのガイ・フィエリがMCを務め、ジョン・メイヤーとヘイガーの長年のマネージャー、Tom Consolo氏がゲスト・スピーカーとして出席するという。その模様は、ウォーク・オブ・フェイムの公式サイト(walkoffame.com)からライブ配信される。

The Hollywood Chamber of Commerce will honor rocker Sammy Hagar with the 2,779th star on the Hollywood Walk of Fame on Tuesday, April 30, at 11:30 am PT. Star will be located at 6212 Hollywood Boulevard. Hagar will receive his star in the category of Recording. pic.twitter.com/5DCAfyul7x