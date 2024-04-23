サミー・ヘイガーは2023年、ハリウッドの殿堂入りすることが発表されていたが、その式典が来週、開催されることとなった。

現地時間4月30日午前11時30分から開かれ、シェフ／TVプレゼンターのガイ・フィエリがMCを務め、ジョン・メイヤーとヘイガーの長年のマネージャー、Tom Consolo氏がゲスト・スピーカーとして出席するという。その模様は、ウォーク・オブ・フェイムの公式サイト（walkoffame.com）からライブ配信される。

ヘイガーの名を刻んだ星型プレートは、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに埋め込まれる2,779番目の星となる。ヘイガーは「これは、俺にとって超特別でワクワクする。実現するとは思っていなかったもう1つの夢だ！」と、コメントしている。

ハリウッド商工会議所は昨年6月、2024年に殿堂入りするスターたちをライブ配信にて発表。ヘイガーはそれを妻と視聴する中、「ロック・レジェンド、サミー・ヘイガー」と、自身の名が呼ばれ、大喜びする動画をSNSに投稿していた。

2024年は、レコーディング・カテゴリーではヘイガーほか、グレン・バラード、トニー・ブラクストン、デフ・レパード、Charles Fox、ブランディ（・ノーウッド）、Darius Rucker、グウェン・ステファニー、ドクター・ドレーがハリウッドの殿堂入りする。

Ako Suzuki