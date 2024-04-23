SteelSeriesの無線ゲーミングマウス「Aerox 5 Wireless Destiny 2 光の終焉 Edition」がAmazonで27％オフで販売中
【Aerox 5 Wireless Destiny 2 光の終焉 Edition】
発売日：2023年5月5日
参考価格：21,970円
セール価格：15,976円
発売日：2023年5月5日
参考価格：21,970円
セール価格：15,976円
Amazonは、SteelSeriesのワイヤレスゲーミングマウス「Aerox 5 Wireless Destiny 2 光の終焉 Edition」を参考価格から27％オフの15,976円で販売している。
本製品は、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用シューティングRPG「Destiny 2」の大型ダウンロードコンテンツ「光の終焉」の発売を記念して登場した数量限定版。最大9ボタンに多彩なアクションの割り振りが可能なため、「Destiny 2」のプレイに最適に変更できる。重さは74g。
USB-C急速充電に対応しており、わずか15分の充電で40時間稼働する。さらに、充電しながらプレイすることも可能だ。