King Gnu、アジアツアー4都市7公演計35000人を大熱狂させ完走
King Gnuが4月20日（土）、韓国・ソウルの「Olympic Hall」にて自身初となるアジアツアー”King Gnu Asia Tour「THE GREATEST UNKNOWN」”の全日程を大盛況のうちに終了した。
【ライブ写真】韓国・ソウルでの千秋楽（全9枚）
このアジアツアーは、2024年1月より日本国内で開催された、5大ドームツアー”King Gnu Dome Tour「THE GREATEST UNKNOWN」”に紐づく形で行われ、4月6日の台北公演を皮切りに台北2公演、シンガポール1公演、上海2公演、ソウル2公演の計4都市7公演を開催、各地でKing Gnuのライブを待ち望んでいたファンを熱狂の渦に巻き込み、4月20日（土）ソウル公演にて、無事に千秋楽を迎えた。
今回開催された”King Gnu Asia Tour「THE GREATEST UNKNOWN」”は全7公演計35,000人を動員するツアーとなり、ニューアルバム『THE GREATEST UNKNOWN』をひっさげてのツアーとしては、日本国内5大ドームツアーと合わせ、計40万人以上を動員し、国内のみならずアジア各国でも、その人気を実証するツアーとなった。
King Gnu Asia Tour「THE GREATEST UNKNOWN」
2024/4/20 SEOUL：Olympic Hall
セットリスト
1. SPECIALZ
2. 一途
3. 千両役者
4. STARDOM
5. MIRROR
6. CHAMELEON
7. DARE??
8. Vivid Red
9. 白日
10. 硝子窓
11. 泡
12. 2 Μ Ο Я Ο
13. Vinyl
14. W●RKAHOLIC
15. ):阿修羅:(
16. δ
17. 逆夢
18. IKAROS
19. Slumberland
20. Sorrows
21. Flash!!!
22. BOY
23. SUNNY SIDE UP
24. 雨燦々
25. 仝
26. 三文小説
27. ЯOЯЯIM
アンコール
EN1. Tokyo Rendez-Vous
EN2. Prayer X
EN3. Teenager Forever
EN4. 飛行艇
King Gnu Official HP http://kinggnu.jp/
【ライブ写真】韓国・ソウルでの千秋楽（全9枚）
このアジアツアーは、2024年1月より日本国内で開催された、5大ドームツアー”King Gnu Dome Tour「THE GREATEST UNKNOWN」”に紐づく形で行われ、4月6日の台北公演を皮切りに台北2公演、シンガポール1公演、上海2公演、ソウル2公演の計4都市7公演を開催、各地でKing Gnuのライブを待ち望んでいたファンを熱狂の渦に巻き込み、4月20日（土）ソウル公演にて、無事に千秋楽を迎えた。
King Gnu Asia Tour「THE GREATEST UNKNOWN」
2024/4/20 SEOUL：Olympic Hall
セットリスト
1. SPECIALZ
2. 一途
3. 千両役者
4. STARDOM
5. MIRROR
6. CHAMELEON
7. DARE??
8. Vivid Red
9. 白日
10. 硝子窓
11. 泡
12. 2 Μ Ο Я Ο
13. Vinyl
14. W●RKAHOLIC
15. ):阿修羅:(
16. δ
17. 逆夢
18. IKAROS
19. Slumberland
20. Sorrows
21. Flash!!!
22. BOY
23. SUNNY SIDE UP
24. 雨燦々
25. 仝
26. 三文小説
27. ЯOЯЯIM
アンコール
EN1. Tokyo Rendez-Vous
EN2. Prayer X
EN3. Teenager Forever
EN4. 飛行艇
King Gnu Official HP http://kinggnu.jp/