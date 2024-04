新規アイドルグループ「スターリットストーリー」が、5月にデビューすることが発表された。 スターリットストーリーは、「キラキラ輝く女の子たちが夢にむかって真っ直ぐに突き進む王道アイドルグループ」として、「キラメキがあつまる愛と勇気のストーリー!」というコンセプトフレーズを掲げる。ワンマンライブの開催や大型フェスへの出演を経て、メジャーデビューを目指し活動していくという。 楽曲は、AKB48、SKE4

