悪名高い問題児が名門高校の理事長になったことで起こるハプニングを描いたコミックドラマ『理事長は不良高校生!?』(全12話)が2024年4月29日(月)よりABEMAにて国内初、日韓同時・独占配信される。

【映像】『理事長は不良高校生!?』予告編

『理事長は不良高校生!?』は、悪名高い問題児が、父の遺した遺産である名門高校の理事長に就任したことで起きるハプニングを描いたコミックドラマ。「海街チャチャチャ」「ヴィンチェンツォ」「涙の女王」をはじめ数多くの人気作品で、キム・ソンホや2PMテギョン、キム・スヒョンらスター俳優たちの少年時代役として出演し、最近では韓国の長寿音楽番組「SBS人気歌謡」の新MCに決定したことで注目を集める俳優・ムン・ソンヒョンが演じるのは、悪名高い問題児として知られるナ・イス。誰よりも父のことを憎んでいたにも関わらず、父の遺した国内屈指の有名校であるパレ高校の理事長に就任したことで彼の運命は大きく変化していく。また、女優のキム・シギョンが演じるのは、パレ高校で常に学年トップの成績を維持する生徒会長で、人気者のハン・バタン。韓国の人気男性アイドルグループ・CIXのヒョンソクが演じるのは、同じくパレ高校で生徒会副会長を務め、まるで漫画から飛び出したかのような端正なルックスで運動神経抜群なプ・ロウン。誰よりも激しい人生を送ってきた主人公と、学校の模範生が互いを理解し変化する過程とその中で生まれる愛をダイナミックに描いた本作品に注目だ。

【あらすじ】 腕っぷしには自信があるが勉強はさっぱりの不良高校生ナ・イス。金銭的には何不自由ない生活を送るが、父親はそばにおらず一方的な連絡があるのみ。そんなイスに、ある日突然、父の訃報が告げられる。最後まで自分を無視した父親の冷酷さにショックを受けながらも淡々と受け止めるイス。さらに、遺言状には父が設立した国内屈指の有名私立高校・パレ高校をお前に残すとの言葉が…。寝耳に水の話に反発するイスだが、父親への憎しみを抱くイスはあるたくらみを胸に学校法人パレ学園の理事長になることを決意する。しかし、それには1つの条件があって…!?

