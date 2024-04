【ジェラート ピケ】アトレ吉祥寺店をオープン☆限定カラーのルームウエアを発売

ルームウエアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」は、新店舗としてアトレ吉祥寺店を2024年4月26日(金)よりオープンいたします。オープンを祝して、限定アイテムの発売やノベルティを用意しました。ジェラート ピケが好きな方や吉祥寺にお住まいの方は、ぜひ一度新店舗に足を運んでみてください。

ジェラート ピケの新店舗

ルームウエアブランド「ジェラート ピケ」が、アトレ吉祥寺 本館2Fにオープンいたします。今回は、アトレ吉祥寺店で発売される限定カラーのルームウエアやノベルティについて紹介いたします。

アトレ吉祥寺店の限定カラー

【PEANUTS】ワンポイントTシャツ&ロングパンツセット/【PEANUTS】裏毛プルオーバー&ショートパンツセット

価格:ワンポイントTシャツ&ロングパンツセット 9,790円(税込)/裏毛プルオーバー&ショートパンツセット 12,100円(税込)

さまざまなスポーツを楽しむスヌーピーたちをイメージした、新作コレクション「PEANUTS meets GELATO PIQUE」。オープンを祝して、店舗限定カラーのルームウエアを発売いたします。

ワンポイントTシャツ&ロングパンツセット サイズ:F(カラー:ラベンダー)

裏毛プルオーバー&ショートパンツセット サイズ:F(カラー:グレー)

※1人1点まで

※数量限定

アトレ吉祥寺店のノベルティとポイント

税込み8,800円以上購入の方に、エコバッグをプレゼントいたします。

※1人1点

※数量限定

※なくなり次第終了

アトレ吉祥寺店にて購入したMA CARD FOR GO GREEN会員の方に、お得な「MA CARD FOR GO GREEN ポイントアップキャンペーン」を開催。ポイントアップの期間中は、会員のランクを問わず、一律で還元率10%になっています。

期間:4月26日(金)~4月30日(火)

ジェラート ピケ キャットアンドドッグも登場

公式オンラインストアや一部店舗でのみ発売している、GELATO PIQUE CAT&DOG(ジェラート ピケ キャットアンドドッグ)。触れるとひやっとして気持ちが良い、大人気の接触冷感素材のウエアやベッドが登場。夏のおさんぽにおすすめの、首元を冷やすクールネックカバーも用意しています。

ジェラート ピケの新店舗をチェック

ジェラート ピケの新店舗として、アトレ吉祥寺店がオープンいたします。

アトレ吉祥寺店では、ここでしか購入できない限定カラーのルームウエアやノベルティを用意しています。MA CARD FOR GO GREENの会員の方は必見のキャンペーンも開催いたしますので、ぜひ一度ジェラート ピケ アトレ吉祥寺店にお越しください。