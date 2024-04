TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より、主人公・緑谷出久役の山下大輝と爆豪勝己役の岡本信彦がユニバーサル・スタジオ・ジャパンに来場。作品史上初の4Dアトラクション『僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4-D』を体験した。『僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4-D』では、3D映像と振動や水しぶきなどの特殊効果により、他では体験できない唯一無二の没入体験を味わうことができる。目の前で繰り広げられる激闘に巻き込まれ限界を超えて立ち向かうデクたちの“プルスウルトラ”な姿に、終始大興奮の2人。山下が「普段のヒロアカのアニメーションにはない、4Dだからこその超リアルな体験によって、手を伸ばしたら触れられるかもしれないと思えるほど、無意識に体が動く圧倒的な没入感でした!同じ空間にデクたちがいるように感じられ、とても嬉しかったです」と大絶賛すると、岡本も「デクたちが走ってきたとき、あまりのリアルさに鼓動までも感じられるほどで、デクたちが本当に生きている!と感じました。何度も何度も足を運びたくなるほど興奮しました」と熱く感想を語った。

さらに、作品のファンが集うレストラン「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」にて、世界に"どっぷり"と浸れるオリジナルフードを堪能。「デク」と「爆豪」の好物を「オールマイト」が大胆にアレンジした特製メニュー「オールマイト特製!カツサンドセット」に、「パワフルでボリュームがあって、エネルギーをチャージできるすごい満足できるメニューです!細部にまでこだわりが詰まっていて、かっこよくて、それでいてかわいいオールマイトを感じられるし、最高!」と再現度の高さに驚きを隠せない山下に対し、「爆豪」が好きな麻婆風味のあんがギッシリ入った食べ歩きフードに岡本も「辛いものが好きなかっちゃんらしいフード!ピリ辛で、無限に食べれるほどおいしいです!」と、"個性"を活かしたメニューに大興奮の様子だった。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではのクオリティによって創り出されたアトクションやオリジナルフード・グッズを通じたほかにはない唯一無二の没入体験に終始興奮していた2人は、『僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4-D』のアトラクション内と、シネマ4-Dストア前フードカートの看板にサインを残しているので、こちらもぜひ探してみよう。『僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4-D』は、2024年8月14日(水)まで開催予定。詳細はUSJ公式サイトにて