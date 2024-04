アーセナルDFティンバー、約8カ月ぶりの実戦で即ゴール！…強烈ミドルでネットを揺らす

アーセナルに所属するオランダ代表DFユリエン・ティンバーが実戦復帰を果たしたようだ。ここまでリーグ戦33試合を消化し、23勝5分5敗という成績を収めているアーセナルは、勝ち点「74」で並ぶリヴァプールを得失点差で上回り、1試合消化の少ないマンチェスター・シティに暫定「1」ポイント差をつけ首位に立っている。既にチャンピオンズリーグ(CL)とFAカップから敗退しており、今シーズンの残りはリーグ戦5試合のみ。今後はチェルシー、トッテナム、ボーンマス、マンチェスター・ユナイテッド、エヴァートンとの対戦が控えている。

