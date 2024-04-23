＜朝鮮日報＞１日に２回記者会見場訪れた大統領、就任後初めて直接人事発表 意思疎通で国政変化狙う



＜東亜日報＞サムスン電子の法人税、今年０ウォン 財政難でも与野党はバラマキ合戦



＜中央日報＞若者が少数の市民代表団 年金改革「改悪」選んだ



＜ハンギョレ＞大統領秘書室長に「親尹大統領派」の鄭鎮碩氏…野党「暴言の人」と批判



＜京郷新聞＞尹大統領「もっと意思疎通する」と言いながら「親尹派の秘書室長」任命



＜毎日経済＞月給に占める年金保険料負担 １９７０年生まれ９％・２０２５年生まれは３０％



＜韓国経済＞年金改革巡り市民代表団 「負担増・受取額増」選択