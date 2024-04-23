２３日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

１０：３０　日・２年物利付国債の入札
１６：１５　仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５　仏・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０　独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０　独・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００　ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０　英・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５　米・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００　米・リッチモンド連銀製造業指数
２３：００　米・新築住宅販売件数
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：マクアケ<4479>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，リアルゲイト<5532>，アイチコーポ<6345>，ニデック<6594>，ＫＯＡ<6999>，シマノ<7309>，キヤノン電<7739>，キヤノンＭＪ<8060>，コメリ<8218>
※海外企業決算発表：ゼネラル・モーターズ，ペプシコ，テスラほか

出所：MINKABU PRESS