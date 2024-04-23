２３日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
２３：００ 米・新築住宅販売件数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：マクアケ<4479>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，リアルゲイト<5532>，アイチコーポ<6345>，ニデック<6594>，ＫＯＡ<6999>，シマノ<7309>，キヤノン電<7739>，キヤノンＭＪ<8060>，コメリ<8218>
※海外企業決算発表：ゼネラル・モーターズ，ペプシコ，テスラほか
出所：MINKABU PRESS
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
２３：００ 米・新築住宅販売件数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：マクアケ<4479>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，リアルゲイト<5532>，アイチコーポ<6345>，ニデック<6594>，ＫＯＡ<6999>，シマノ<7309>，キヤノン電<7739>，キヤノンＭＪ<8060>，コメリ<8218>
※海外企業決算発表：ゼネラル・モーターズ，ペプシコ，テスラほか
出所：MINKABU PRESS