・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８２．８５ドル（－０．２９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３４６．４ドル（－６７．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７２１．３セント（－１５９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７０．２５セント（＋２０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３９．７５セント（＋６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６１．００セント（＋１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９８．１１（－０．０４）

出所：MINKABU PRESS