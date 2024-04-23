２２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８２．８５ドル（－０．２９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４６．４ドル（－６７．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７２１．３セント（－１５９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７０．２５セント（＋２０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．７５セント（＋６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６１．００セント（＋１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．１１（－０．０４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８２．８５ドル（－０．２９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４６．４ドル（－６７．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７２１．３セント（－１５９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７０．２５セント（＋２０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．７５セント（＋６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６１．００セント（＋１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．１１（－０．０４）
出所：MINKABU PRESS