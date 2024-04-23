¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡¢ÈèÏ«¤Çº£½µ·ç¾ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢5ÀïÏ¢Â³V
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¥Ä¥¢¡¼»Ë¾å½é¤Î½Ð¾ì6»î¹çÏ¢Â³Í¥¾¡¤¬·ü¤«¤ë¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬22Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç25Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ëJM¥¤¡¼¥°¥ëLAÁª¼ê¸¢¤òÈèÏ«¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÂÎ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢µÙÍÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡25ºÐ¤ÎN¡¦¥³¥ë¥À¤Ï¡¢21Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¤Î¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤ò½éÀ©ÇÆ¡£1978Ç¯¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢2004¡Á05Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥«¡¦¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Î¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö½Ð¾ì5ÀïÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£