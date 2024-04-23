【シンガポール】

消費者物価指数（CPI）（3月）14:00

予想 N/A 前回 1.0%（前月比)

予想 3.1% 前回 3.4%（前年比)



【英国】

公共部門ネット負債（3月）15:00

予想 90.0億ポンド 前回 75.0億ポンド（公共部門ネット負債)



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30

予想 50.5 前回 50.3（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30

予想 52.9 前回 53.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30

予想 42.6 前回 41.9（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30

予想 50.4 前回 50.1（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:00

予想 46.6 前回 46.1（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:00

予想 51.7 前回 51.5（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)



【香港】

消費者物価指数（3月）17:30

予想 2.1% 前回 2.1%（前年比)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45

予想 52.1 前回 51.9（製造業PMI・速報値)

予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)

予想 52.1 前回 52.1（コンポジットPMI・速報値)



リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00

予想 N/A 前回 -11.0（リッチモンド連銀製造業指数)



新築住宅販売件数（3月）23:00

予想 66.9万件 前回 66.2万件（新築住宅販売件数)

予想 1.1% 前回 -0.3%（前月比)



※予定は変更することがあります

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