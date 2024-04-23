【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（3月）14:00
予想　N/A　前回　1.0%（前月比)
予想　3.1%　前回　3.4%（前年比)

【英国】
公共部門ネット負債（3月）15:00
予想　90.0億ポンド　前回　75.0億ポンド（公共部門ネット負債)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想　50.5　前回　50.3（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想　52.9　前回　53.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想　42.6　前回　41.9（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想　50.4　前回　50.1（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:00
予想　46.6　前回　46.1（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:00
予想　51.7　前回　51.5（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)

【香港】
消費者物価指数（3月）17:30
予想　2.1%　前回　2.1%（前年比)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45
予想　52.1　前回　51.9（製造業PMI・速報値)　
予想　52.1　前回　51.7（非製造業PMI・速報値)
予想　52.1　前回　52.1（コンポジットPMI・速報値)

リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00
予想　N/A　前回　-11.0（リッチモンド連銀製造業指数)

新築住宅販売件数（3月）23:00
予想　66.9万件　前回　66.2万件（新築住宅販売件数)　
予想　1.1%　前回　-0.3%（前月比)

※予定は変更することがあります