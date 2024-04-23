日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円高の3万7740円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42354.57円 ボリンジャーバンド3σ
41355.71円 ボリンジャーバンド2σ
40356.86円 ボリンジャーバンド1σ
39358.00円 25日移動平均
38812.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38810.00円 一目均衡表・基準線
38359.14円 ボリンジャーバンド-1σ
38260.00円 一目均衡表・転換線
37970.13円 75日移動平均
37740.00円 23日夜間取引終値
37656.00円 5日移動平均
37438.61円 22日日経平均株価現物終値
37360.29円 ボリンジャーバンド2σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36361.43円 ボリンジャーバンド3σ
34529.15円 200日移動平均
株探ニュース
42354.57円 ボリンジャーバンド3σ
41355.71円 ボリンジャーバンド2σ
40356.86円 ボリンジャーバンド1σ
39358.00円 25日移動平均
38812.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38810.00円 一目均衡表・基準線
38359.14円 ボリンジャーバンド-1σ
38260.00円 一目均衡表・転換線
37970.13円 75日移動平均
37740.00円 23日夜間取引終値
37656.00円 5日移動平均
37438.61円 22日日経平均株価現物終値
37360.29円 ボリンジャーバンド2σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36361.43円 ボリンジャーバンド3σ
34529.15円 200日移動平均
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