　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円高の3万7740円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42354.57円　　ボリンジャーバンド3σ
41355.71円　　ボリンジャーバンド2σ
40356.86円　　ボリンジャーバンド1σ
39358.00円　　25日移動平均
38812.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38810.00円　　一目均衡表・基準線
38359.14円　　ボリンジャーバンド-1σ
38260.00円　　一目均衡表・転換線
37970.13円　　75日移動平均
37740.00円　　23日夜間取引終値
37656.00円　　5日移動平均
37438.61円　　22日日経平均株価現物終値
37360.29円　　ボリンジャーバンド2σ
36620.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36361.43円　　ボリンジャーバンド3σ
34529.15円　　200日移動平均


株探ニュース