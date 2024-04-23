´ßÅÄ¼óÁêŽ¤Ž¢1¾¡Ž£¤ÈŽ¢Á´ÇÔŽ£¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ë"Å·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö"
´ßÅÄ¼óÁê¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±¡Ë
¡Ö4¡¦28¥È¥ê¥×¥ëÊäÁª¡×¤ÎÅê³«É¼¤Þ¤Ç»Ä¤ê5Æü¤È¤Ê¤ê¡¢½°±¡¤ÎÅìµþ15¶è¡¢Åçº¬1¶è¡¢Ä¹ºê3¶è¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³ÆÅÞ¤äÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«Ì±¤ÎµÄÀÊ¤À¤Ã¤¿Êä·çÁªµó¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ±ÅÞ¤ÏÅìµþ¡¢Ä¹ºê¤ÇÉÔÀïÇÔ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¸øÇ§¸õÊäÍÊÎ©¤ÏÅçº¬¤Î¤ß¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤âÎ©·ûÌ±¼ç¤Î¸øÇ§¸õÊä¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ä¼«Ì±ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Ï¡ÖÁ´ÇÔ¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤ª¤Î¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥È¥ê¥×¥ëÊäÁª¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Îµð³ÛÎ¢¶â»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Æ°ÊÍè¤Î½é¤Î¹ñÀ¯Áªµó¡£¼«Ì±¤¬¸øÇ§¸õÊäÍÊÎ©¤òÊ£¿ô¶è¤Ç¸«Á÷¤ëÊäÁª¤Ï2002Ç¯°ÊÍè¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï7ÊäÁª¤ÎÃæ¤ÇÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿3¥«½ê¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµ½êÂ°¸õÊä¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÅìµþ¡¢Ä¹ºê¤Ç¤ÏÂ¾¸õÊä¤Î¿äÁ¦¤â¤Ç¤¤º¡¢ÊÝ¼é²¦¹ñ¤ÎÅçº¬¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢Î¢¶â»ö·ï¤Ç¤Î¶¯¤¤µÕÉ÷¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤ÏÎ©·ûÌ±¼ç¸øÇ§¸õÊä¤¬¥ê¡¼¥É
½µÌÀ¤±¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢3Áªµó¶è¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÎ©·ûÌ±¼ç¸øÇ§¸õÊä¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«Ì±Á´ÇÔ¡×¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´ßÅÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤ÎÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¡¢Åçº¬¤Ç¤ÎÉ¼º¹¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤ËÁá´üÂà¿ØÏÀ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÎ©·ûÁ´¾¡¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìÉô¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Àô·òÂÀÂåÉ½¤Î¸òÂåÏÀ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤½¤¦¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¾ðÀªÄ´ººÄÌ¤ê¤Î¡Ö¼«Ì±Á´ÇÔ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÈãÈ½¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤ÇÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È¡¢À¯¸¢°Ý»ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¿ûµÁ°ÎÁ°¼óÁê¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡ÈÈ¿´ßÅÄÀªÎÏ¡É¤¬¡¢¡Ö¼¡´ü½°±¡Áª¤ò´ßÅÄ¼óÁê¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¹½¤¨¡£¤³¤ì¤¬ÅÞÆâ¤Ç¾ï¼±²½¤¹¤ì¤Ð¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤¬¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤¹²ñ´üËö²ò»¶¤âº¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅöÌÌ¡¢À¯¸¢¤Ï°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤â¡¢9·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÎÉÔ½ÐÇÏ¡¦Âà¿Ø¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¡£
¾ÇÅÀ¤ÎÅçº¬1¶è¤Ï¡Ö¼«Ì±VSÌîÅÞ¡×¤Ë
º£²ó¤Î3ÊäÁª¤Ç¼«Ì±¤ò¶ì¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤Î¡ÖÉÔÆ©ÌÀ¤ÇÉÔÀ¿¼Â¤Êµð³ÛÎ¢¶â»ö·ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«Ì±¤ÎºÙÅÄÇîÇ·Á°½°±¡µÄÄ¹¤Î»àµî¤Ë¤è¤ëÅçº¬1¶è¤ÎÁªµóÀï¤¬¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¶è¤Ï¡¢¼«Ì±¤¬¿·¿Í¤Ç¸µºâÌ³´±Î½¤Î¶Ó¿¥¸ùÀ¯»á¡Ê55¡Ë¤ò¡¢Î©·û¤ÏÆ±¶è¤Ç¸ÎºÙÅÄ»á¤ÈÄ¹Ç¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¿¸µµÄ°÷¤Îµµ°æ°¡µª»Ò»á¡Ê58¡Ë¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤ÆÍÊÎ©¡£¶¦»º¤Ê¤ÉÂ¾ÅÞ¡¦À¯¼£ÃÄÂÎ¤¬¸õÊä¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤³¤È¤Çµµ°æ»á¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«Ì±VSÌîÅÞ¡×¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¶è¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢ÃÝ²¼ÅÐ¸µ¼óÁê¡¢ÀÄÌÚ´´Íº¸µ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸Î¿Í¡Ë¤¬¸©Ì±¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¸½ºß¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª½Ð¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¼«Ì±¤È¤¤¤¦¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÊÝ¼é²¦¹ñ¤À¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤ÎÊäÁª¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¶è¤Ç¤âÎ¢¶â»ö·ï¤Ø¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Î¢¶â»ö·ï¤ÎÈ¯³Ð¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤È¤Ê¤ëºòÇ¯11·î10Æü¤ËµÞÀÂ¤·¤¿ºÙÅÄ»á¤Ï¡¢Î¢¶â¤òÁÈ¿¥Åª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¶ÏÂÀ¯ºö¸¦µæ²ñ¡Ê°ÂÇÜÇÉ¡á²ò»¶¡á¡Ë¤Ç2014Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Î¢¶â¤Å¤¯¤ê¤ÇºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤¨¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢µÄÄ¹ºßÇ¤Ãæ¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤ä¡¢Ã´Åö½÷Àµ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÀâÌÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»àµî¤·¤¿¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Ï2021Ç¯10·î¤ÎÀ¯¸¢È¯Â»þ¡¢¡ÖºÙÅÄÌäÂê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë²òÌÀ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÂ¦¶á¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼¡¤°³ÕÎ½¼Ç¤¤Ê¤É¤ÇÀ¯¸¢´íµ¡¤ò¾·¤¯¤È¡¢µá¿´ÎÏ°Ý»ý¤Î¤¿¤áºÇÂçÇÉÈ¶¤Ë¡È×ÖÅÙ¡É¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¿¿ÁêµæÌÀ¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð²á¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤ä¼«Ì±¼¹¹ÔÉô¤ÏºÙÅÄ»á¤Î¸å·Ñ¤Ë¡¢ºâÌ³¾Ê¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤À¤Ã¤¿¶Ó¿¥»á¤òÍÊÎ©¤·¡¢¡Ö¸øÌÀ¤Î»Ù±ç¤âÆÀ¤Æ¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤ÇÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÁªÂÐ¡Ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌîÅÞ¤Î»ö¼Â¾å¤Î°ìËÜ²½¤ÇÁ´ÌÌÅª¤Ê¡ÖÍ¿ÌîÅÞÂÐ·è¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¹ñÌ±Ãí»ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡ÈÅçº¬·èÁª¡É¡×¡Ê³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¶ìÀï¤Î¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÉÔÀïÇÔ¤Ë¤è¤ë¡Ö¼«Ì±ÉÔºß¡×¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ15¶è¡¢Ä¹ºê3¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±1¶¯¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿°ÂÇÜ¡¦¿ûÎ¾À¯¸¢°ÊÍè¡¢³ÆÌîÅÞ¤Ê¤É¤¬¼«Ì±¤È¤É¤¦ÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÁªµóÀï¤È¤Ê¤ë¡£
ÂçÍðÀï¤ÎÅìµþ15¶è¡¢¼«Ì±É¼¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤ÎÅª
ÆÃ¤Ë¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÍºá¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÁÂôÌ¤ÅÓÁ°Ë¡Ì³ÉûÂç¿Ã=¼«Ì±¤òÎ¥ÅÞ=¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦Åìµþ15¶èÊäÁª¤Ï¡¢¼çÍ×ÌîÅÞ¤Ë¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤¬Î¨¤¤¤ëÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡¦ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡ÊÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¡Ë¤Ê¤É¿·¶½ÀªÎÏ¤â»²Àï¡¢ÂçÍðÀï¤ÎÍÍÁê¤À¡£
Æ±¶è¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿·¿Í¤ÇÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡Ê¡±Ê³èÌé¡Ê43¡Ë¡áÊÛ¸î»Î¡á¡Ê½ôÇÉ¡Ë¢²µÉðÍÎ¶©¡Ê48¡Ë¡áºî²È¡á¡ÊÌµ½êÂ°¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¿äÁ¦¡Ë£µÈÀîÎ¤Æà¡Ê36¡Ë¡á´Ç¸î»Õ¡á¡Ê»²À¯ÅÞ¡Ë¤½©¸µ»Ê¡Ê52¡Ë¡á¸µ½°±¡µÄ°÷¡á¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¥¶âÂô·ë°á¡Ê33¡Ë¡á¸µ¿©ÉÊ²ñ¼Ò°÷¡á¡Ê°Ý¿·¡¦¡Ö¶µ°é¡×¿äÁ¦¡Ë¦º¬ËÜÎÉÊå¡Ê29¡Ë¡á²ñ¼ÒÌò°÷¡á¡Ê½ôÇÉ¡Ë§¼ò°æºÚÅ¦¡Ê37¡Ë¡á¸µ¹¾Åì¶èµÄ¡á¡ÊÎ©·û¡¦¶¦»º»Ù»ý¡Ë¨ÈÓ»³ÍÛ¡Ê48¡Ë¡áÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡á¡Ê½ôÇÉ¡Ë©¿ÜÆ£¸µµ¤¡Ê46¡Ë¡á¸µ»²±¡µÄ°÷¡á¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¡½¡½¤Î9¿Í¡£
³Æ¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÎ©·û¡¦¼ò°æ»á¤¬Í¥Àª¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬»Ù±ç¤¹¤ë²µÉð»á¡¢°Ý¿·¤Î¶âÂô»á¡¢½ôÇÉ¤ÎÈÓ»³»á¤¬ÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤º®Àï¡×¡ÊÁªµó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ì±É¼¤Î¹ÔÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í½ÁÛÄÌ¤êÎ©·û¤¬¾¡¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Ê¤ªÈùÌ¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Ã«ÀîÌï°ì¸µ½°±¡µÄ°÷=¼«Ì±¤òÎ¥ÅÞ=¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ç¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦Ä¹ºê3¶èÊäÁª¤Ï¡¢Á°²ó½°±¡Áª¤ÎÆ±¶è¤ÇÃ«Àî»á¤ËÇË¤ì¤¿Î©·û¸½¿¦¡¦»³ÅÄ¾¡É§»á¡Ê44¡Ë¡á¼ÒÌ±¿äÁ¦¡á¤È¡¢°Ý¿·¿·¿Í¡¦°æ¾åæÆ°ìÏ¯»á¡Ê40¡Ë¡á³Ø½¬½Î·Ð±Ä¡á¤Ë¤è¤ëÌîÅÞ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤â¡¢Á°²ó½°±¡Áª¤ÇÃ«Àî»á¤ÈÂçÀÜÀï¤ò±é¤¸¤¿»³ÅÄ»á¤¬Í¥°Ì¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤â¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤Î¹ÔÊý¤¬¾ÇÅÀ¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¤ÎÌîÅÞÂè1ÅÞ¤òÁÀ¤¦°Ý¿·¤¬¼«Ì±É¼¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÎ©·û¤ËÇ÷¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤ÎÅª¤À¡£
´ßÅÄ¼óÁê¤ÎÅçº¬Æþ¤ê¤Ë¡ÖµÕ¸ú²Ì¡×¤ÎÉÔ°Â¤â¡¡
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤ÏÆüÍËÆü¤Î21Æü¤Ë¼«Ì±ÁíºÛ¤È¤·¤ÆÅçº¬Æþ¤ê¤·¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤ÏÃÝ²¼¡¢ÀÄÌÚÎ¾»á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡ÖÀè¿Í¤¿¤Á¤Î»Ö¡¢º²¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁªµó¤À¡×¤ÈÈáÁÔ¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤ÇÉé¤±¤ë¤Î¤ÏºÇ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«ÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¡×¡ÊÂ¦¶á¡Ë¤«¤é¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¼«Ì±¸©Ï¢¤«¤é¤Ï¡Ö´ßÅÄ¼óÁê¤Î±þ±ç¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤âÏ³¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î3ÊäÁª¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¡¢ÊäÁª¹ð¼¨Ä¾Á°¤Î´ßÅÄ¼óÁê¤Î¡Ö¹ñÉÐË¬ÊÆ¡×¤ÎÀ®²Ì¤Ø¤Î°ìÄê¤Î»Ù»ý¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æâ³Õ¡¦¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ÏÈùÁý¤â¤·¤¯¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ç¡¢À¯¸¢È¯Â°ÊÍè¤ÎºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¤«¤éÃ¦¤±½Ð¤¹µ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÅçº¬ÊäÁª¤¬¡Ö¼«Ì±´°ÇÔ¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Îµá¿´ÎÏ¤ä»ØÆ³ÎÏ¤Ï¤µ¤é¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö´ßÅÄ¼óÁê¤¬ÁÀ¤¦²ñ´üËö²ò»¶ÃÇ¹Ô¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¼«Ì±Ä¹Ï·¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡Ö½©¤ÎÁíºÛÁªÁ°¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤â¸½¼ÂÌ£¤¬Áý¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÀô ¹¨ ¡§ À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë