¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¾åÃ«º»Ìï¡¡ÆÍÇ¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÉõ°õ¤òÀë¸À¡Öð×ÂÓ¤¬£²ËÜÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·è°Õ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡½¡½¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£³¡Ë¤¬ÆÍÇ¡¡¢¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÉõ°õ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤Î²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£ÉÂç²ñ¤Ç¤Ï¾åÃ«¡¢ÈÓÅÄº»Ìí¡¢¥Õ¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡ú¤Î£³¿Í¤¬Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É²¦¼Ô¡¦¼¯Åçº»´õ¤È£´£×£Á£Ù²¦ºÂÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£Æ±²¦ºÂ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¾åÃ«¤À¤¬¡¢¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¡Ö£Ö£±£µ¡×¤ÎºÇÂ¿Ï¢Â³ËÉ±ÒµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÄ©Àï¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¡£¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤Ç¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤òÉõ°õ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô»þÂå¤ÏÆ±µ»¤ÇËÉ±Ò¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤À¤¬¡¢£²£°£²£²Ç¯£±£±·î¤Î£Ö£±£°Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿ÉÔ»àÄ»ÃÆ¤¬Ä©Àï¼Ô¡¦ÇòÀîÌ¤Æà¤Î¥¢¥´¤ËÌ¿Ãæ¡££²¤«·î¤Î·ç¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¶²ÉÝ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤éËÉ±Ò¥í¡¼¥É¤òÊâ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£³Ç¯£´·î¤ËºÆ¤ÓÇòÀî¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¡¢Ìó£µ¤«·î¤Ö¤ê¤ËÆ±µ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤âÇÔËÌ¡£²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢É¬»¦µ»¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÇòÀî¤È¤Î²¦ºÂÀï¤Ë¸þ¤±ÉÔ»àÄ»ÃÆ¤òÎý½¬Ãæ¡¢¸ª¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸ª¤¬¥Ð¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ï¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¤¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï·è»à¤Î»×¤¤¤ÇÈô¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£··î¤Î¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×³«ËëÀï¤Çº¸¥Ò¥¸¤òÃ¦±±¡££´¤«·î´Ö¤Î·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö·ç¾ìÃæ¤Ë¸ª¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê£²£³Ç¯£±£±·î¤Ë¡ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¾¯¤·ÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¸ª¤¬Ã¦±±¤·¤Æ¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡£ð×ÂÓ¤¬£³ËÜÃæ£²ËÜÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤ËÆ´¤ìÃè¤òÉñ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÈô¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢Èô¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿ÈÂÎ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂåÌ¾»ì¤ÏÉõ°õ¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É²¦ºÂ¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¤«¤é£µ¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥¯¥¨¥¹¥È¡Ê£Ñ£Ñ¡Ë¤Ç³èÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿»Ðµ®Ê¬¡¦ÎÓ²¼»íÈþ¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¼«³Ð¤â²êÀ¸¤¨¤¿¡£¡Ö£Ñ£Ñ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡£Íã¤ò¤È¤¸¤¿ÉÔ»àÄ»¤¬¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤¹¤ë¡£