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気象台は、午前4時25分に、なだれ注意報を乗鞍上高地、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】長野県・乗鞍上高地、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村などに発表（雪崩注意報）

北部、中部では、融雪による土砂災害やなだれに注意してください。中部では、濃霧による視程障害に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■乗鞍上高地
□なだれ注意報【発表】
　25日にかけて警戒

■中野市
□なだれ注意報【発表】
　25日にかけて警戒

■大町市
□なだれ注意報【発表】
　25日にかけて警戒

■飯山市
□なだれ注意報【発表】
　25日にかけて警戒

■白馬村
□なだれ注意報【発表】
　25日にかけて警戒

■小谷村
□なだれ注意報【発表】
　25日にかけて警戒

■山ノ内町
□なだれ注意報【発表】
　25日にかけて警戒

■木島平村
□なだれ注意報【発表】
　25日にかけて警戒

■野沢温泉村
□なだれ注意報【発表】
　25日にかけて警戒

■栄村
□なだれ注意報【発表】
　25日にかけて警戒