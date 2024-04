企業や組織のサステナビリティ活動に関する情報業務をワンストップで実現！ニューロマジック「SustainLab」日本語版リリース

ニューロマジックは、SX・UX・デザインスプリント・サービスデザインの領域でもサービスを提供し、2024年に創業30年を迎えます。

2024年4月8日(月)、パートナーシップを締結しているSustainLab社のサステナビリティ・マネジメント・ソフトウェア(SMS)「SustainLab」の日本語版をリリースしました。

ニューロマジック「SustainLab」日本語版リリース

プライム市場上場企業に求められているTCFD、GRIなど、サステナビリティ情報開示の義務化に伴い、サステナビリティ・データの収集や分析、活用が重要視されています。

グローバルなサステナビリティ基準に基づいた非財務情報の収集、サステナビリティレポートや統合報告書の作成が必要不可欠となり、サステナビリティの分野に置いてもDX(デジタルトランスフォーメーション)が注目されています。

SustainLabは、サステナビリティとAIの専門家がデータ管理の一元化を目指して構築したサステナビリティ・マネジメント・ソフトウェア(SMS)です。

企業や組織のサステナビリティ活動に関する情報のアップロード、管理、更新、分析、ビジュアル化、レポート生成をワンストップで実現します。

プライム市場上場企業に求められているTCFDや、GRIなどの情報開示基準に基づいたサステナビリティデータを含む非財務情報の収集、サステナビリティレポートや統合報告書作成に役立ちます。

日本では同社のみが公式パートナ―シップを結んでおり、コンプライアンスを遵守したSX推進を強力にサポートします。

特徴

多様なデータの一元管理

SustainLabは、あらゆる種類のESGデータを管理し、社内外の関係者からのデータ収集を調整するためのワンストップ・ハブです。

複雑なスプレッドシートやメールチェーンはもう不要です。

正確性とトレーサビリティの向上

SustainLabはGHGプロトコルに準拠して構成されています。

プラットフォームにインポートされたローデータは、トレーサビリティと透明性を損なうことなく効率的に処理されます。

意思決定や気づきを促進

ダッシュボードに新しいデータが取り込まれると、自動的に可視化されます。

スプレッドシートの作業を減らし、戦略策定に集中できます。

柔軟でユーザーフレンドリー

GRI、CSRD、SASB、SDGsの国際的なサステナビリティ・ガイドラインや基準、フレームワークに対応しており、また組織のニーズに合わせてカスタマイズが可能です。

独自のカスタムKPIを追跡する場合でも、SustainLabは使いやすいインターフェースで柔軟に対応します。

「DX時代のサステナビリティ」セミナーを無料で開催

詳細・申込

日時 : 2024年4月25日(木)10:00〜11:00 ※オンライン開室9:50

場所 : オンライン(Zoom Webinar) ※4月25日10時まで参加申込受付

参加費: 無料

申込 :https://landing.neuromagic.com/sl-seminar2404

その他: セミナーお申込の方全員に、動画を即日配信

※視聴期限5月10日(金)迄

アンケートの回答で本セミナー資料・サステナビリティ・データマネジメント術資料を提供します

日本語版のリリースを記念しオンラインセミナーを無料で開催します。

欧州最大の冷凍食品企業でサステナビリティ・マネージャーを務め、現在はSustainLab社のCEOおよび共同設立者のマリア・スヴァンテマルクと同社のSXグループリーダーであるベッティーナ・メレンデスが登壇し、北欧企業の「サステナビリティ・データを活用した成功事例」を紹介。

AI技術を活用したデータ収集や分析、SustainLabについても紹介します。

