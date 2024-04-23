日本損害保険協会は、2024年3月31日(日)時点の「令和6年能登半島地震」に係る地震保険の支払件数・支払保険金等を取りまとめました。

日本損害保険協会「令和6年能登半島地震」に係る地震保険の支払件数・支払保険金

令和6年能登半島地震発生日：2024年1月1日

【2024年3月31日現在：日本損害保険協会会員会社・外国損害保険協会会員会社等合計】

都道府県 ：新潟県

事故受付件数(件)(注1)：25,395

調査完了件数(件)(注2)：22,664

支払件数(件) ：15,605

支払保険金(千円) ：12,876,253

都道府県 ：富山県

事故受付件数(件)(注1)：34,512

調査完了件数(件)(注2)：31,720

支払件数(件) ：22,828

支払保険金(千円) ：17,076,897

都道府県 ：石川県

事故受付件数(件)(注1)：54,426

調査完了件数(件)(注2)：48,958

支払件数(件) ：38,445

支払保険金(千円) ：41,515,142

都道府県 ：福井県

事故受付件数(件)(注1)：3,924

調査完了件数(件)(注2)：3,511

支払件数(件) ：2,008

支払保険金(千円) ：1,318,846

都道府県 ：その他

事故受付件数(件)(注1)：10,006

調査完了件数(件)(注2)：8,318

支払件数(件) ：2,658

支払保険金(千円) ：1,655,067

＜合計＞

事故受付件数(件)(注1)：128,263

調査完了件数(件)(注2)：115,171

支払件数(件) ：81,544

支払保険金(千円) ：74,442,205

(注1)「事故受付件数」には、建物・家財の事故に関する調査のご依頼のほか、地震保険の補償内容・お客様の契約内容に関するご相談・お問い合わせなども含まれます。

建物・家財の合計値です。

(注2)「調査完了件数」には、調査が完了して実際に保険金をお支払いした件数のほか、保険金のお支払いの対象とならなかった事案やご相談・お問い合わせなどを受け付けた段階で対応完了した事案などの件数が含まれます。

災害後は、「保険金請求を代行する」・「保険金請求をサポートする」・「保険で直せる」などと言って勧誘する業者と保険契約者とのトラブルが増加します。

また、保険会社を装った詐欺まがいの勧誘も見られます。

例えば、保険会社の者と称し、電話で損害状況を聴取したうえで、「調査費用がかかるが、保険金が確実に支払われる」などといい、実際に訪問して調査費用を要求してくるようなケースがあります。

保険会社では、調査費用を請求することはありません。

このような勧誘があってもすぐに契約はせずに、まずは加入先の損害保険会社または代理店に相談ください。

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