日常で楽しく使えるスタンプ8種類！MARK IS みなとみらい×「しろまる」コラボLINEスタンプ

横浜市みなとみらいエリアにある商業施設『MARK IS みなとみらい』は、人気LINEスタンプクリエイターの「いしいともこ」さん制作キャラクター「しろまる」とのコラボLINEスタンプを2024年4月22日(月)より無料配信します。

MARK IS みなとみらいのLINE公式アカウントでは、最新のショップ情報からイベント・キャンペーンのお知らせまで、幅広いコンテンツをお届けします。

MARK IS みなとみらい×「しろまる」コラボLINEスタンプ

配布期間:2024年4月22日(月)〜7月14日(日)

利用期間:ダウンロードから180日

取得方法:MARK IS みなとみらいのLINE公式アカウントを友だち追加しダウンロード

ダウンロードURL:https://line.me/S/sticker/30928

幅広い世代に人気の白くて愛らしいキャラクター「しろまる」とMARK IS みなとみらいとのコラボLINEスタンプを2024年4月22日(月)〜2024年7月14日(日)まで無料配信します。

日常で楽しく使えるスタンプ全8種類をダウンロードできます。

<注意事項>

※LINEアプリは最新のバージョンを利用ください。

※日本国外で契約した端末の電話番号で認証した端末、あるいはFacebook認証した端末では、無料スタンプをダウンロードすることができません。

※LINEアプリの、ホーム>設定>アカウントから日本国内で契約した端末の電話番号を設定することでダウンロード可能になります。

※ユーザー同士のトークで送られたLINEスタンプをタップすることでもダウンロードができます。

※開催期間は予告なく変更される場合があります。

