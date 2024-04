昭島市の深層地下水で淹れたホットコーヒーを提供！セレクトショップ たまてばこ「イートインで楽しめる新サービス」

石川酒造が、JR拝島駅南口から徒歩2分の場所に2024年1月28日オープンした、東京の多摩地域の商品を集めたセレクトショップ「たまてばこ」では、新たに店内で楽しめるサービスを開始します。

セレクトショップ たまてばこ「イートインで楽しめる新サービス」

所在地 : 東京都昭島市松原町5丁目2-37 拝島南口アンテナビル1F

アクセス : JR拝島駅南口から徒歩2分

電話番号 : 042-519-5242

営業時間 : 11時〜20時

定休日 : 毎週水曜日(祝日を除く)

お店のコンセプトは「ここは東京多摩の素敵が集う場所!ちょっとイイモノを手に取ることができて、おいしいが並ぶ、ちょっと便利なお店。

多摩の魅力的な商品を、生産者から想いと共に受け継いで届けています。

店名の「たまてばこ」という名称はオープン前に公募で募集し100件以上の応募の中からお店のコンセプトにならい、選ばれました。

名前の「たまてばこ」とは大事なものを詰め込んだ箱のこと。

店内には厳選された商品が約1,000種類ほどあり、店頭には地元農家の直納の新鮮野菜が並び、日常使いのできる食品やギフトにおすすめの品も数多く並びます。

イートインコーナーもあり、店内で購入した商品を食べるスペースや有料日本酒試飲サーバーも設置。

1杯300円から試飲をすることができます。

そんな「たまてばこ」では、新たに店内で楽しめるサービスを開始します。

多摩地域で自家焙煎しているコーヒーを昭島市の深層地下水で淹れたホットコーヒーの提供、店内の冷凍庫で販売しているスコーンやベーグルの調理提供をし、イートインで楽しめるサービスを開始。

GW中は樽生のクラフトビールを特別提供し、お子さんも楽しめる景品なども用意されています。

