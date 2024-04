母の日限定の刺繍入り！ぬくぐるみ工房「オーガニックコットン うさぎのぬいぐるみチャーム」

ぬくぐるみ工房は、母の日限定の刺繍を入れたオーガニックコットンのぬいぐるみ「オーガニックコットン うさぎのぬいぐるみチャーム 母の日白うさぎ/黒うさぎ」を、2024年4月22日(月)に通販サイトで販売開始しました。

ぬくぐるみ工房「オーガニックコットン うさぎのぬいぐるみチャーム 母の日 白うさぎ/黒うさぎ」

発売開始日: 2024年4月22日(月)

価格 :

・母の日白うさぎ 4,510円(税込)

・母の日黒うさぎ 4,950円(税込)

素材 : 生地・縫い糸・刺繍糸・中わた・ひも・タグ…オーガニックコットン

お腹の刺繍糸…綿・麻

ボールチェーン…真鍮製

サイズ : 高さ約14cm

販売店舗:『天然素材のぬいぐるみ ぬくぐるみ工房』通販サイト

白うさぎ:https://nukugurumi.jp/key-chain-rabbit-mothers-day

黒うさぎ:https://nukugurumi.jp/key-chain-black-rabbit-mothers-day

ぬくぐるみ工房の製品は、オーガニックコットン100%。

染色にもこだわり、化学染料は使わずに天然の草木染めで表現しています。

今回発売のうさぎのぬいぐるみチャームは、工房で人気の定番商品であるうさぎのぬいぐるみチャームに母の日限定で一点一点手刺繍を入れたぬいぐるみです。

表側の生地だけでなく、縫い糸・刺繍糸・中わた・ひも・タグまで、オーガニックコットンです。

農薬や化学肥料を使わずに丁寧に生産されたオーガニックコットン。

人にも地球にもとても優しいぬいぐるみです。

うさぎのおなか部分に、白うさぎにはカーネーションを、

黒うさぎにはマーガレットを刺繍。

糸はちくちく刺しゅうの会主宰の橋本桂子さんが一色一色丁寧に草木染めされた綿や麻の刺繍糸を使用しています。

紅花や印度茜、苅安などの天然素材で染められた優しい色合いが落ち着きます。

ぬいぐるみのお顔はみんなにこにこ笑顔。

目や口の刺繍は原綿そのままの茶綿糸とラックダイで草木染めをした糸を混色しながら撚糸した工房オリジナルの刺繍糸で一個一個丁寧に手刺繍をして仕上げています。

