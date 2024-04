1ケース12個入のケース販売を再開！PLANT「『ペヤング』ヨーロッパ軒総本店監修＜福井名物ソースカツ丼風やきそば＞」

PLANTが手掛ける「『ペヤング』ヨーロッパ軒総本店監修<福井名物ソースカツ丼風やきそば>」は、2024年4月26日(金)よりケース販売を再開します。

PLANT「『ペヤング』ヨーロッパ軒総本店監修<福井名物ソースカツ丼風やきそば>」ケース販売

『ペヤング』ヨーロッパ軒総本店監修<福井名物ソースカツ丼風やきそば>は販売開始直後より人気を集め、欠品及び品薄状態が続いていたため、1回の購入を5個までと制限されていました。

今回、追加生産の準備が整ったため、ケース販売【上限1ケース(12個入)】を再開。

販売開始直後に購入された方の中には手土産や熨斗を付けた贈答品としての利用もありました。

4月下旬からのゴールデンウィーク(大型連休)に帰省時の手土産やお中元としても利用できます。

