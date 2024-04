ワンセグチューナー搭載のディスプレイオーディオ！マルエヌ「NPD-A100」「NPD-A101S」

マルエヌ NP事業部は「npd」ブランドから、ディスプレイオーディオ「NPD-A100」と、ワンセグチューナーを搭載した「NPD-A101S」を発売。

マルエヌ「NPD-A100」「NPD-A101S」

付属品【共通】:専用シガー電源アダプター・専用スタンド・スタンド用ネジ・専用ドライバー・取扱説明書兼保証書

本製品は、10.26インチIPS液晶を搭載し、スマートフォンとワイヤレス接続することで、CarPlayやAndroid Autoでカーナビアプリや音楽アプリを、Airplay・Androidミラーリングでミラーリング機能を使用することができます。

全国のカー用品取扱い店やネットショップで販売が2024年4月中旬から順次開始されます。

ディスプレイオーディオ「NPD-A100」

販売時期 :2024年3月下旬から順次

販売場所 :全国のカー用品取扱い店やネットショップ

販売価格(税込):オープン|実勢価格:22,000円前後

カーナビアプリの操作、ミラーリング機能、カーステレオから音声案内・音楽が聴けるといった大きな特徴を持ち、ユーザーそれぞれに合った快適なカーライフを実現します。

iOS(Ver.10.0以降)、Android(Ver.12.0以降)の端末機器と、ホーム画面でメニューを選択していくことで簡単にワイヤレス接続を行なえます。

取付は付属している両面テープタイプの専用のスタンドをダッシュボードに設置し、シガー電源アダプターを車のシガーソケットに接続するだけで簡単に取付が可能です。

視認性に優れた10.26インチのIPS液晶を搭載し、タッチスクリーンでスムーズな操作がおこなえます。

(1) CarPlay、Android Auto対応

スマートフォンとBluetooth接続するだけで、普段使い慣れているカーナビアプリや音楽アプリ、電話機能を操作することができます。

(2) Airplay・Androidミラーリング対応

スマートフォンとWi-Fi接続するだけでスマートフォンの画面をそのまま映し出すことができ、動画配信サービスや写真を視聴することができます。

※著作権保護機能のある動画配信サービスの動画はミラーリングできません。

※Androidの端末機器はミラーリング機能がない機種があります。

(3) FMトランスミッター搭載

本製品と車のFMラジオの周波数を合わせることによりカーステレオから音声案内や音楽が楽しめます。

ディスプレイオーディオ「NPD-A101S」

販売時期 :2024年4月中旬から順次

販売場所 :全国のカー用品取扱い店やネットショップ

販売価格(税込):オープン|実勢価格:27,500円前後

同時発売のNPD-A100の機能に『ワンセグチューナー』を搭載したのが「NPD-A101S」

本体背面に搭載された伸縮自在のロットアンテナを伸ばし、チャンネルをスキャンすることで、テレビ視聴まで楽しめるのが特徴です。

テレビ画面の表示サイズは4.5インチまたは6.0インチ(拡大時)で、視聴には十分な大きさを実現しています。

