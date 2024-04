見て・触れて・食べてSDGsを体験！クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2024

クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、2024年4月27日(土)・4月28日(日)の2日間、「クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2024」を開催します。

クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2024

開催日時 :4月27日(土)・28日(日)

11:00〜13:00/14:00〜18:00(最終受付16時)

・4月27日(土):「そらにおよぐコイのぼり」ワークショップ

・4月28日(日):「ひかりの工作」ワークショップ

・4月27日(土)〜29日(月・祝):「GWマルシェ」11:00〜20:00

※クイーンズパーク開催「GWマルシェ」は4月29日(月・祝)まで開催

会場:

・クイーンズスクエア横浜 ステーションコアB1F

4月27日(土)/「そらにおよぐコイのぼり」ワークショップ

4月28日(日)/「ひかりの工作」ワークショップ

・クイーンズスクエア横浜 1Fクイーンズサークル

4月27日(土)・28日(日)両日開催/「みなとみらいKINGDOM SPRING 2024」「みなとみらい東急スクエア『SDGsみんなの掲示板』ブース出展」

・クイーンズスクエア横浜 1Fクイーンズパーク

4月27日(土)〜4月29日(月・祝)/「GWマルシェ」

アクセス :横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい」駅 直結

JR・地下鉄「桜木町」駅 徒歩8分(動く歩道を利用)

主催 :クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

2024年は、クイーンズスクエア横浜 ステーションコアB1Fを会場に、4月27日(土)には「そらにおよぐコイのぼり」ワークショップを、28日(日)には「ひかりの工作」ワークショップを開催。

それぞれ自分だけの作品を作りながら、SDGsについて学べます!

また、同2日間において、1Fのクイーンズサークルでも連携イベントを開催。

FMヨコハマによる「みなとみらいKINGDOM SPRING 2024」やみなとみらい東急スクエアによる「『SDGsみんなの掲示板』ブース出展」等、2024年も盛りだくさんでお届け。

ほかにも4月27日(土)〜4月29日(月・祝)の3日間は、クイーンズパークでキッチンカーや地産地消のマルシェが並ぶ「GWマルシェ」も開催します。

クイーンズスクエア横浜で、「見て・触れて・食べて・学べる」体験を通して、SDGsをより身近に感じられるイベントです。

「そらにおよぐコイのぼり」ワークショップについて

店頭で販売する事が出来なくなった絵の具を使い、無地の鯉のぼりに手やスポンジでペイントしオリジナルコイのぼりをつくります!

※絵の具を使用しますので汚れても良い服装で参加下さい。

「ひかりの工作」ワークショップについて

リサイクルに出す前の身近にあるアルミ缶を使い手軽に作れる七色LEDランタンを制作します!

※画びょうを使用するので手や指の怪我には注意の上、参加下さい

※プロデュース:一般社団法人アプリュス

連携開催「みなとみらいKINGDOM SPRING 2024」

開催日:4月27日 11:00〜18:30/4月28日11:00〜18:00

(主催:横浜エフエム放送株式会社/共催:クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会)

FMヨコハマ(84.7MHz)は、4月27日(土)・4月28日(日)の2日間、クイーンズスクエア横浜 1Fクイーンズサークルで「みなとみらいKINGDOM SPRING 2024」を開催します。

レギュラー番組の公開生放送や公開収録、ゲストによるライブやSDGsをテーマにしたコンテンツなど内容盛りだくさんでお送りする2日間です。

みなとみらい東急スクエア『SDGsみんなの掲示板』ブース出展

開催日:4月27日(土)・28日(日)両日開催

開催時間:11:00〜18:00

みなとみらい東急スクエアホームページ内『SDGsみんなの掲示板』がリアル掲示板として登場!

会場で身近な取り組みをシェアしていただくと素敵な海の風景のポストカードを、スマートフォンから参加できる「SDGs海のクイズ」に挑戦された方には、麦わら配合のエコタンブラーをプレゼント!

※いずれも各日先着100名

「GWマルシェ」について

クイーンズスクエア横浜1F クイーンズパークにて4月27日(土)〜4月29日(月・祝)に開催。

バラエティー豊かな合計6台のキッチンカーや「濱の八百屋」、「JA横浜」といった地産地消の食材販売等を実施します。

飲食スペースも用意されています。

※出店数および営業時間は変更となる場合があります。

※天候等の影響により、予告なく中止させていただく場合があります。

