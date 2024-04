毎年世界中から40万人近い来場者が集まり北米最大のアニメフェスと呼ばれる「Anime Expo(アニメエキスポ)」

2024年は7月4日〜7日にロサンゼルスコンベンションセンターにて開催されます。

クリエイティヴ・ヴィジョンは大阪商工会議所と共催で、日本パビリオン(JAPANブース)として「Festiv’AX JAPAN Pavilion」を開設し、あわせて同パビリオンの“日本の今を海外にアピールする”というコンセプトに賛同する出展社の募集を開始しました。

「Anime Expo(アニメエキスポ) 2024」ロサンゼルス クリエイティヴ・ヴィジョンが日本パビリオンへの出展社募集開始

「Anime Expo」JAPANブース詳細:https://www.creativevisionworld.com/AX_LP/

展示会名 : Anime Expo 2024

開催国・都市: 米国・ロサンゼルス

会場 : Los Angeles Convention Center

(ロサンゼルスコンベンションセンター)

会期 : 2024年7月4日〜7日(米国西部時間)

公式WEB :https://www.anime-expo.org/

もともと「日本カルチャーを紹介したい」という想いから生まれた「Anime Expo」

コンテンツはアニメだけにとどまりません。

主催事務局も「もっとと広い日本を見せたい」という意欲を強めており、そんな主催事務局からの要望を受けて、今回のパビリオン開設に至りました。

「Anime Expo」は全米で最大規模のアニメ展示会。

近年ではアニメ声優、歌手、ダンスグループ、日本人アーティストが日本から参加し、これらのゲストを招いたパネルディスカッションや、サイン会、新作アニメーション映画の上映が行われています。

40万人近くが来場し、ニュースメディアだけでなくネットメディアでの巨大な拡散が期待できる、北米最大の「日本カルチャー」イベントとなっています。

会場は、ロサンゼルス国際空港から車で20分ほどのダウンタウンにあるロサンゼルスコンベンションセンター。

JAPANブースの出展場所は、正面入り口入ってすぐの絶好ポイント!

来場者・出展社ともに激戦区であるExhibit Hallの正面入り口前に15コマブース(約9m×15m)で日本パビリオンを開催します。

日本パビリオン「Festiv’AX JAPAN Pavilion」

出展料(1ユニット):150万円(税込価格165万円)

出展できる企業:Anime Expo 2024へ正式に出展者として場所を確保されていない企業

<出展例>

地方特産品、アニメツーリズム、お面など

<日本パビリオンの活用例>

アニメツーリズムによる観光誘致、伝統工芸・芸術などのアピール・販売(条件付き)、地方名産の紹介、海外観光客誘致など。

大勢の方が集まる展示会場で日本文化を紹介することができます、販売品がなくてもPR目的などで出展可能です。

ブースコンセプトイメージ

〜日本のナチュラルさを感じさせる白木と帆布の展示ユニット〜

日本パビリオンでは1社あたり1ユニットをお使いいただき自由な展示を行なっていただけます。

お祭り屋台の気さくさを保ちつつ、上品なイメージを加えてデザインした「白木と帆布」の展示ユニットで、JAPANブースを構成。

単独では望めない「ブース全体の大きさ」と「ブースとしての統一デザイン」で、より多くの来場者を引き込みます。

ミニステージ

パビリオン内にはミニステージも設置し、キャラクターによるパフォーマンスや、アニソンDJなどのエンタメ要素も追加。

JAPANブースのデザインだけでなく、音と賑わいで来場客を引き込みます施作を予定しています。

“使える”サポート、いろいろあります。

米国展示会の施工を専門としている株式会社クリエイティヴ・ヴィジョンと、日本〜米国間の輸送に精通している輸送パートナーとの連携により、「Anime Expo」へのご出展をサポートします。

米国での施工課題解決、物販品の日米間の輸送・米国一時保管〜会場への搬入経路の確保・会期後の製品撤収など「Anime Expo」に出展される日本企業のサポートを行います。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本パビリオンの魅力を発信!「Anime Expo(アニメエキスポ) 2024」ロサンゼルス appeared first on Dtimes.