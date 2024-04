初のサマーレースが開催！Spartan Race in Mt.Fuji-Susono

SRJは、2024年7月20日に、新潟レース前哨戦としてSpartan Race in Mt.Fuji-Susonoを、静岡県富士裾野市にあるスノーパーク Yeti(イエティ)にて開催します。

Spartan Race in Mt.Fuji-Susono

日時 : 2024年7月20日(土)

会場 : 静岡県裾野市須山字藤原2428

アクセス: [お車]・東名高速道路・裾野ICより南外周道路経由で20分

・東名高速道路・御殿場ICより富士山スカイライン経由で30分

・中央自動車道・河口湖ICより東富士五湖道路経由で60分

[電車]・新幹線「新富士」駅からJR裾野駅まで移動し、

そこからバスで約1時間

・JR御殿場線・御殿場駅富士山口4番線から

Yeti(イエティ)行きバスで約55分

お申込み:

https://jp.spartan.com/ja/race/detail/8303/overview

■カテゴリー

・SPRINT (COMPETITIVE, OPEN) 参加年齢:14歳以上

・KIDS RACE (Competitive 10-11.12-14歳、OPEN) 参加年齢:4-14歳

■エントリー費

・SPRINT COMPETITIVE 17,000円

・SPRINT OPEN1 5,000円

・KIDS RACE 4,000円

※別途、保険関連手数料、システム利用料、ならびに消費税が加算されます。

※お支払い方法は、クレジットカードのみとなります。

■レース特徴

富士山2合目に位置する、都心からアクセスしやすいスノーパーク Yeti(イエティ)。

冬場は、スノーボーダー、スキーヤーが楽しむゲレンデが、SPARATNSを迎えます。

3年ぶりとなるサマーレース。

標高1450メートルとなるコースは、9月の新潟レースの前哨戦としても最適です。

富士山を望みながらお子様にも、大人の方にもレースを楽しめます。

