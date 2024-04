【TRANSFORMERS美少女 スタースクリーム】4月23日 発売価格:18,700円

コトブキヤは、フィギュア「TRANSFORMERS美少女 スタースクリーム」を4月23日に発売する。価格は18,700円。

Hasbro・タカラトミー、コトブキヤのタッグで送る「TRANSFORMERS美少女」シリーズよりデストロン軍団の航空参謀「スタースクリーム」が登場する。「TRANSFORMERS美少女」は、初代作品「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー」(通称G1)をベースに、山下しゅんや氏がBISHOUJO姿にアレンジする新シリーズ。

野心家でしたたかなスタースクリームらしい狡猾な表情の下に、偽りの忠誠心をかっちりとしたネクタイで表現。ジェット機パイロットを思わせるサバイバルジャケットを羽織ったアクティブなデザインをオリジナルのロボットデザインの配色で再現し、背中に背負った翼は変形ギミックを思わせるスポーツバッグに落とし込んでいる。

コトブキヤショップで購入すると、限定特典「『お許しくださいメガトロン様!』顔パーツ」が付属する。

TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. (C) 2023 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.(C) TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

※発売日は流通により前後する場合があります。