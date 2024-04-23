１９１９年：国内１３道の代表２４人が漢城臨時政府を組織



１９２５年：梨花学堂大学科が梨花女子専門学校に昇格（現・梨花女子大）



１９４１年：太古寺（現・曹渓寺）を朝鮮仏教の総本山に決定



１９６０年：張勉（チャン・ミョン）副大統領が辞任



１９７５年：国会が核拡散防止条約（ＮＰＴ）を批准



１９９９年：韓国先物取引所が釜山で開場



２００２年：プロ野球ハンファ・イーグルスの宋津宇（ソン・ジヌ）投手が国内最多の１４７勝マーク（現役通算は韓国最多の２１０勝）



２００７年：米国産牛肉の輸入を３年５カ月ぶりに再開



２０１６年：北朝鮮が潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）の発射実験