【ガールフレンド】著者:岸川瑞樹講談社

高校時代、同級生の白崎薫くんを好きだった牧村めぐみは、卒業まで告白できなかったことをずっと後悔している。卒業後、連絡を取りたくて調べてみたが、誰1人彼の連絡先を知らなかった。だが、ある日そんな彼と偶然再会する。だが、彼は、彼女になっていて……。

本作「ガールフレンド」は、「コミックDAYS」にて2021年6月に配信された岸川瑞樹氏による短編恋愛マンガ。2021年4月期のモーニング月例賞で佳作を受賞している。

心の中に、どうしても忘れられない人がいて、むしろ執着かもと思えるような自分の恋心を、なんとかして前に進もうとするめぐみ。彼女が偶然、再会したその相手がまさか女の子になりたかったなんて、びっくりするようなシチュエーションだけれど、現在だったら十分あり得る話。

ずっと好きだった、生まれ変わった彼と、友達付き合いをしているうちに、めぐみの気持ちはどんどん膨らんでいく。本当に好きな人と恋人になれなくても、誰かを心から“好きになる”という気持ち。誰かをたまらなく好きになったことのある人だったら、めぐみの気持ちが痛いほどわかるはず。彼女の恋の行方を、その目で確かめてみてほしい。なお、本作はYouTubeの「コミックDAYSチャンネル」にてマンガ動画も公開されている。

【漫画】誰かを"好きになる"ということの尊さ、忘れていませんか─ SNSでバズった読切「ガールフレンド」【恋愛漫画】泣ける LGBT】【あらすじ】

誰かを“好きになる”ということの尊さ、忘れていませんか――

ずっと好きだった彼が――女友達になりました。

