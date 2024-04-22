[4.22 AFC U23アジア杯第3節](ドーハ)

※22:00開始

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 12 野澤大志ブランドン

DF 2 半田陸

DF 15 鈴木海音

DF 22 高井幸大

DF 16 内野貴史

MF 6 川崎颯太

MF 14 田中聡

FW 13 荒木遼太郎

FW 9 藤尾翔太

MF 20 平河悠

FW 18 内野航太郎

控え

GK 1 小久保玲央ブライアン

GK 23 山田大樹

DF 4 関根大輝

DF 5 木村誠二

DF 21 大畑歩夢

MF 7 山本理仁

MF 8 藤田譲瑠チマ

MF 10 佐藤恵允

MF 11 山田楓喜

MF 17 松木玖生

FW 19 細谷真大

監督

大岩剛

[韓国]

先発

GK 12 ペク・チョンボム

DF 15 イ・チェウォン

MF 2 チョ・ヒョンテク

MF 7 ホン・シフ

MF 8 イ・カンヒ

MF 10 ホン・ユンサン

MF 11 チョン・サンビン

MF 16 チャン・シヨン

MF 20 チェ・ガンミン

MF 22 イ・テソク

MF 23 キム・ドンジン

控え

GK 1 キム・ジョンフン

MF 3 ファン・ジェウォン

FW 9 アン・ジェジュン

MF 6 イ・ヨンジュン

MF 13 ペク・サンフン

MF 14 カン・サンユン

MF 17 オム・チソン

MF 18 カン・ソンジン

MF 19 キム・ミンウ

GK 21 シン・ソンフン

監督

ファン・ソンホン