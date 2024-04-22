日本vs韓国 スタメン発表
[4.22 AFC U23アジア杯第3節](ドーハ)
※22:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 12 野澤大志ブランドン
DF 2 半田陸
DF 15 鈴木海音
DF 22 高井幸大
DF 16 内野貴史
MF 6 川崎颯太
MF 14 田中聡
FW 13 荒木遼太郎
FW 9 藤尾翔太
MF 20 平河悠
FW 18 内野航太郎
控え
GK 1 小久保玲央ブライアン
GK 23 山田大樹
DF 4 関根大輝
DF 5 木村誠二
DF 21 大畑歩夢
MF 7 山本理仁
MF 8 藤田譲瑠チマ
MF 10 佐藤恵允
MF 11 山田楓喜
MF 17 松木玖生
FW 19 細谷真大
監督
大岩剛
[韓国]
先発
GK 12 ペク・チョンボム
DF 15 イ・チェウォン
MF 2 チョ・ヒョンテク
MF 7 ホン・シフ
MF 8 イ・カンヒ
MF 10 ホン・ユンサン
MF 11 チョン・サンビン
MF 16 チャン・シヨン
MF 20 チェ・ガンミン
MF 22 イ・テソク
MF 23 キム・ドンジン
控え
GK 1 キム・ジョンフン
MF 3 ファン・ジェウォン
FW 9 アン・ジェジュン
MF 6 イ・ヨンジュン
MF 13 ペク・サンフン
MF 14 カン・サンユン
MF 17 オム・チソン
MF 18 カン・ソンジン
MF 19 キム・ミンウ
GK 21 シン・ソンフン
監督
ファン・ソンホン
※22:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 12 野澤大志ブランドン
DF 2 半田陸
DF 15 鈴木海音
DF 22 高井幸大
DF 16 内野貴史
MF 6 川崎颯太
MF 14 田中聡
FW 13 荒木遼太郎
FW 9 藤尾翔太
MF 20 平河悠
FW 18 内野航太郎
控え
GK 1 小久保玲央ブライアン
GK 23 山田大樹
DF 4 関根大輝
DF 5 木村誠二
DF 21 大畑歩夢
MF 8 藤田譲瑠チマ
MF 10 佐藤恵允
MF 11 山田楓喜
MF 17 松木玖生
FW 19 細谷真大
監督
大岩剛
[韓国]
先発
GK 12 ペク・チョンボム
DF 15 イ・チェウォン
MF 2 チョ・ヒョンテク
MF 7 ホン・シフ
MF 8 イ・カンヒ
MF 10 ホン・ユンサン
MF 11 チョン・サンビン
MF 16 チャン・シヨン
MF 20 チェ・ガンミン
MF 22 イ・テソク
MF 23 キム・ドンジン
控え
GK 1 キム・ジョンフン
MF 3 ファン・ジェウォン
FW 9 アン・ジェジュン
MF 6 イ・ヨンジュン
MF 13 ペク・サンフン
MF 14 カン・サンユン
MF 17 オム・チソン
MF 18 カン・ソンジン
MF 19 キム・ミンウ
GK 21 シン・ソンフン
監督
ファン・ソンホン