“日韓戦”に臨むU-23日本代表のスタメン発表! 決勝T進出は確定…首位通過目指してGL最終節へ
U-23日本代表は22日、U23アジアカップのグループリーグ第3節でU-23韓国代表と対戦する。日本時間午後10時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
日本は19日の第2節・UAE戦から先発を7人変更。GK野澤大志ブランドン(FC東京)、DF半田陸(G大阪)、MF田中聡(湘南)が今大会初出場となった。また2試合途中出場のFW内野航太郎(筑波大)が初先発となった。
予想システムはこれまで通りの4-3-3。GKは野澤、4バックは左からDF内野貴史(デュッセルドルフ)、DF高井幸大(川崎F)、DF鈴木海音(磐田)、半田。アンカーにMF川崎颯太(京都)、インサイドハーフは左がMF荒木遼太郎(FC東京)、右が田中。前線3人は左からMF平河悠(町田)、内野航、FW藤尾翔太(町田)になるとみられる。
日本と韓国はともに連勝でグループリーグ突破を確定済み。2チームはここまですべての成績で並んでいるため、90分間で引き分けた場合は、大会規定により順位決定のPK戦を行う。首位は準々決勝でA組2位のインドネシアと、2位はA組首位の開催国カタールと対戦する。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 2 半田陸(G大阪)
DF 15 鈴木海音(磐田)
DF 22 高井幸大(川崎F)
DF 16 内野貴史(デュッセルドルフ/Cap)
MF 6 川崎颯太(京都)
MF 14 田中聡(湘南)
FW 13 荒木遼太郎(FC東京)
FW 9 藤尾翔太(町田)
MF 20 平河悠(町田)
FW 18 内野航太郎(筑波大)
控え
GK 1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
GK 23 山田大樹(鹿島)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 5 木村誠二(鳥栖)
DF 21 大畑歩夢(浦和)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)
MF 11 山田楓喜(東京V)
MF 17 松木玖生(FC東京)
FW 19 細谷真大(柏)
監督
大岩剛
[韓国]
先発
GK 12 ペク・ジョンボム(FCソウル)
DF 15 イ・ジェウォン(天安シティ)
MF 2 チョ・ヒョンテク(金泉尚武)
MF 7 ホン・シフ(仁川U)
MF 8 イ・カンヒ(慶南FC/Cap)
MF 10 ホン・ユンサン(浦項スティーラーズ)
MF 11 ジョン・サンビン(ミネソタ・ユナイテッド/アメリカ)
MF 16 チャン・シヨン(蔚山)
MF 20 チェ・ガンミン(蔚山現代)
MF 22 イ・テソク(FCソウル)
MF 23 キム・ドンジン(浦項スティーラーズ)
控え
GK 1 キム・ジョンフン(全北現代)
MF 3 ファン・ジェウォン(大邱FC)
FW 9 アン・ジェジュン(富川FC)
MF 6 イ・ヨンジュン(金泉尚武)
MF 13 ペク・サンフン(FCソウル)
MF 14 カン・サンユン(水原FC)
MF 17 オム・チソン(光州FC)
MF 18 カン・ソンジン(FCソウル)
MF 19 キム・ミンウ(デュッセルドルフ)
GK 21 シン・ソンフン(忠南牙山)
監督
ファン・ソンホン
(取材・文 石川祐介)
日本は19日の第2節・UAE戦から先発を7人変更。GK野澤大志ブランドン(FC東京)、DF半田陸(G大阪)、MF田中聡(湘南)が今大会初出場となった。また2試合途中出場のFW内野航太郎(筑波大)が初先発となった。
日本と韓国はともに連勝でグループリーグ突破を確定済み。2チームはここまですべての成績で並んでいるため、90分間で引き分けた場合は、大会規定により順位決定のPK戦を行う。首位は準々決勝でA組2位のインドネシアと、2位はA組首位の開催国カタールと対戦する。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 2 半田陸(G大阪)
DF 15 鈴木海音(磐田)
DF 22 高井幸大(川崎F)
DF 16 内野貴史(デュッセルドルフ/Cap)
MF 6 川崎颯太(京都)
MF 14 田中聡(湘南)
FW 13 荒木遼太郎(FC東京)
FW 9 藤尾翔太(町田)
MF 20 平河悠(町田)
FW 18 内野航太郎(筑波大)
控え
GK 1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
GK 23 山田大樹(鹿島)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 5 木村誠二(鳥栖)
DF 21 大畑歩夢(浦和)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)
MF 11 山田楓喜(東京V)
MF 17 松木玖生(FC東京)
FW 19 細谷真大(柏)
監督
大岩剛
[韓国]
先発
GK 12 ペク・ジョンボム(FCソウル)
DF 15 イ・ジェウォン(天安シティ)
MF 2 チョ・ヒョンテク(金泉尚武)
MF 7 ホン・シフ(仁川U)
MF 8 イ・カンヒ(慶南FC/Cap)
MF 10 ホン・ユンサン(浦項スティーラーズ)
MF 11 ジョン・サンビン(ミネソタ・ユナイテッド/アメリカ)
MF 16 チャン・シヨン(蔚山)
MF 20 チェ・ガンミン(蔚山現代)
MF 22 イ・テソク(FCソウル)
MF 23 キム・ドンジン(浦項スティーラーズ)
控え
GK 1 キム・ジョンフン(全北現代)
MF 3 ファン・ジェウォン(大邱FC)
FW 9 アン・ジェジュン(富川FC)
MF 6 イ・ヨンジュン(金泉尚武)
MF 13 ペク・サンフン(FCソウル)
MF 14 カン・サンユン(水原FC)
MF 17 オム・チソン(光州FC)
MF 18 カン・ソンジン(FCソウル)
MF 19 キム・ミンウ(デュッセルドルフ)
GK 21 シン・ソンフン(忠南牙山)
監督
ファン・ソンホン
(取材・文 石川祐介)