蒼井翔太が、6月26日に最新ライブBlu-ray『蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. DETONATOR』を発売することが決定した。本作品は今年2月25日にTOKYO DOME CITY HALLで行われた<蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. DETONATOR>ツアーファイナル東京公演の模様を収録したもので、特典映像としてリハーサルの模様やライブの裏側を捉えたメイキングドキュメンタリー映像も収録。初回製造分は別冊フォトブックをスペシャルBOXに収納した特別仕様となる。

ライブBlu-ray『蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. DETONATOR』



発売日:2024年6月26日(水)品番:KIXM-586価格:¥8,800(税抜価格 ¥8,000)*初回製造分のみスペシャル BOX 仕様別冊フォトブック【収録内容】蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. DETONATOR2024年2月25日(日)TOKYO DOME CITY HALL01.Freestyle Lover02.Eclipse03.イノセントMC04.Existence05.SMILE SMILE SMILE06.Key to My Heartバンドメンバー紹介07.BAD END08.PSYCHO:LOGY09.硝子のくつ10.Harmony11.ToneMC12.Alright13.J-E-A-L-O-U-S14.Virginal15.絶世スターゲイトMC16.8th HEAVEN17.glitter wishMC18.巡【ENCORE】19.Shake Shake! Together!20.ずっと...MC21.give me ♡ me【W ENCORE】MC22.EVOLVE〈映像特典〉SHOUTA AOI LIVE DOCUMENTARY 〜make a DETONATOR〜オリジナル特典情報:https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1254リリースイベント情報:https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1256Blu-rayご予約はこちら:https://shouta-aoi.lnk.to/wonderlab_DETONATOR