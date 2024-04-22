蒼井翔太、『DETONATOR』ツアー映像作品発売決定
蒼井翔太が、6月26日に最新ライブBlu-ray『蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. DETONATOR』を発売することが決定した。
◆ライブ映像
本作品は今年2月25日にTOKYO DOME CITY HALLで行われた＜蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. DETONATOR＞ツアーファイナル東京公演の模様を収録したもので、特典映像としてリハーサルの模様やライブの裏側を捉えたメイキングドキュメンタリー映像も収録。初回製造分は別冊フォトブックをスペシャルBOXに収納した特別仕様となる。
また、ライブBlu-ray発売を記念して、蒼井翔太の誕生日である8月11日にリリースイベントの開催が決定した。トークショー＆お渡し会が開催される予定だ。
ライブBlu-ray『蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. DETONATOR』
品番：KIXM-586
価格：￥8,800(税抜価格 ￥8,000)
＊初回製造分のみ
スペシャル BOX 仕様
別冊フォトブック
【収録内容】
蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. DETONATOR
2024年2月25日（日）
TOKYO DOME CITY HALL
01.Freestyle Lover
02.Eclipse
03.イノセント
MC
04.Existence
05.SMILE SMILE SMILE
06.Key to My Heart
バンドメンバー紹介
07.BAD END
08.PSYCHO:LOGY
09.硝子のくつ
10.Harmony
11.Tone
MC
12.Alright
13.J-E-A-L-O-U-S
14.Virginal
15.絶世スターゲイト
MC
16.8th HEAVEN
17.glitter wish
MC
18.巡
【ENCORE】
19.Shake Shake! Together!
20.ずっと...
MC
21.give me ♡ me
【W ENCORE】
MC
22.EVOLVE
〈映像特典〉
SHOUTA AOI LIVE DOCUMENTARY 〜make a DETONATOR〜
オリジナル特典情報：https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1254
リリースイベント情報：https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1256
Blu-rayご予約はこちら：https://shouta-aoi.lnk.to/wonderlab_DETONATOR
関連リンク
◆蒼井翔太 オフィシャルサイト
◆蒼井翔太 オフィシャルYouTubeチャンネル
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