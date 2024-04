(MCU)最新作、MCUの救世主映画『デッドプール&ウルヴァリン』より、最新の予告編映像が公開された。

ヒュー・ジャックマンのウルヴァリンが初の本格登場。デッドプールと戦い、そしてマルチバースへ……?

映像の冒頭。バーカウンターで一人酒を浴びるローガン。バーテンダーから「出ていってくれ」と言われてるが、ローガンは「いいから酒をよこせ。そうしたら帰ってやる」と頑固だ。そこに現れた俺ちゃんデッドプール。「今すぐアンタが必要なんだ」と迫るが、ローガンの方は「お嬢ちゃん、俺は興味ナシだ」と払いのける。

「そら来た」とデッドプールがローガンを立ち上がらせるが、トレードマークの爪が先っちょしか出ない。「酒を飲んでインポになったか。40過ぎのウルヴァリンあるあるだな」とおちょくるデッドプール。さらに、過去作同様に「SMILE」「WAIT FOR THE FLASH」と刻まれた銃口を向け、「額で深呼吸をしたくなけりゃ、考え直すんだな」とデッドプール。

続いての場面は、ドラマ「ロキ」にも登場した虚無の世界と見られる。神聖時間軸から逸れた変異体たちが“剪定”されて行き着く先だ。「俺は大切なものを全て失うところだった」と言うデッドプールに、コスチューム姿となったウルヴァリンは「知るかよ」と言って去る。「アンタの世界が消えた時も、そう言ったかよ!」とデッドプール。つまり、どうやらウルヴァリンの世界は先に消えたらしい?

時間軸を管理するTVAの施設内。パラドックスなる男が、「このウルヴァリンは自分の世界を救えなかった」との事実を明かしている。いったいなぜ彼は自分の世界を失ってしまったのか?

「俺は世界を救うなんて知らないが、アンタはわかるだろ!」と、仲間たちとの写真を見せながら説得するデッドプール。一方ウルヴァリンは、「俺はヒーローじゃない」と、事態に向き合おうとしない。「アンタはX-MEN。アンタこそがX-MENだ!」とデッドプールが説くと、ついにウルヴァリンがアダマウンチウムの爪を伸ばす。

二人の前に現れるスキンヘッドの女性はカサンドラ・ノヴァと思われるキャラクター。プロフェッサーXの邪悪な双子の妹で、ミュータント絶滅を目論んでいるという設定だが、映画ではどのように描かれるか。

さらに続く場面では、「ロキ」にも登場した巨大怪物アライオスや、アントマン(ジャイアントマン)の巨大ヘルメットを使用している開閉ゲート(開いたところに人の歯のようなものが見えるが、まさか巨大化に失敗したスコット・ラングの死骸?)といったMCU要素も登場。『マッドマックス:怒りのデス・ロード』のパロディのようなシーンも垣間見れる。

最後にデッドプールとウルヴァリンは、ドクター・ストレンジら魔術師が作るポータルへと飛び込んでいる。一体二人はどこに向かうのか……?



映像の最後では、シリーズお馴染みの盲目老婆アルも登場し、ウェイド・ウィルソンにコカインを勧めている。「おい!コカインだけはダメだって(ケヴィン・)ファイギに言われただろ!」とメタジョーク。「それじゃあ、ボリビアン・マーチング・パウダーはどうだい」と言い直しているが、これもコカインを表す隠語である。

「隠語のリストがあるから、バレるって!」「スノーボーディングもかい?」「ディスコ・ダストもだ」「ホワイト・ガールも?」「フォレスト・バンプでもダメ」とひとしきりコカインネタを打ち合った後、最後はアルが「雪だるまつくろう?(雪=snowはコカインの隠語、雪だるま=snowmanはコカインの売人の隠語、“雪だるまつくろう”は『アナと雪の女王』の有名な曲)」というとんでもねぇディズニー薬物ネタを投下。「作りたい!でも無理なんだって!」とウェイド。どうやらディズニー傘下に入った本シリーズで一番注意しなくてはいけないのは、デッドプールではなくアルらしい?

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日日米同時公開。

The post first appeared on .