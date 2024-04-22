日本水泳連盟は22日、水球男子のパリ五輪代表内定メンバー13人を発表した。

3大会連続となるGK棚村克行（34）、大川 慶悟（34）、足立聖弥（28）の他、エースの稲場悠介（24）、鈴木透生（24）らを選出。最年少は17歳の井上皆（鳥羽高3年）となった。

日本は去年10月に行われたアジア競技大会中国 杭州の決勝で中国を破り、53年ぶりに優勝。3大会連続となるパリ五輪出場権を獲得した。前回、2021年の東京五輪は10位、2016年リオ五輪は12位。

【水球男子日本代表】

GK 棚村克行（ブルボンKZ）

FP 足立聖弥（IKAI・Kingfisher74）

FP 渡邉太陽（IKAI・Kingfisher74）

FP 荻原大地（日体大4年）

FP 井上皆（鳥羽高3年）

FP 鈴木透生（IKAI・Kingfisher74）

FP 伊達清武（IKAI・Kingfisher74）

FP 郄田充（IKAI・Kingfisher74）

FP 新田一景（ブルボンKZ）

FP 稲場悠介 （ブルボンKZ）

FP 大川慶悟（IKAI・Kingfisher74）

FP 荒木健太（IKAI・Kingfisher74）

GK 西村永遠（IKAI・Kingfisher74）

