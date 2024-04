ゴルフグッズ鑑定士・中山功一氏監修！プレジデント社「中古ゴルフクラブベストランキング」2024年版

プレジデント社は、2004年から毎年発売している「中古ゴルフクラブベストランキング」の2024年版を、2024年4月22日(月)より全国の書店、コンビニにて発売します。

プレジデント社「中古ゴルフクラブベストランキング」2024年版

発売日:4月22日(月)発売

定価 :1,750円(税込)

販売店舗:全国の書店、コンビニ

2004年から毎年発売している「中古ゴルフクラブベストランキング」の2024年版が満を持して登場。

「中古ゴルフクラブベストランキング2024」では、中山功一氏が蓄積したデータベースにより売れ筋ランキングを選出!

ドライバー150機種、アイアン150機種、フェアウェイウッド50機種、ユーティリティ50機種、ウェッジ50機種、パター50機種、合計500機種もの中古クラブを詳細に解説。

さらにクラブの買い取り価格、販売価格も掲載しているので、買い得・売り得のクラブがすぐに見つかります。

クラブ選びの指針になるように総重量やロフトなど、あらゆる角度からランキングしています。

ビギナーからマニアまでゴルファー必読の一冊です。

<主なコンテンツ>

★中古で手に入れたい!女子プロが惚れた頼りにできるこの1本

★松澤知加子が検証!新旧ゼクシオ7モデルを打ち比べ!

★馬場ゆかりが徹底試打!3世代ドライバーを比較 最新モデルと過去モデルお勧めポイントは何?キャロウェイ・テーラーメイド・ピン

★シャフトも「中古で買い替え」をしてみよう!

★中古ゴルフクラブランキング20年!選んだ!比べた!10,611本

中山功一(なかやまこういち)

1972年12月18日生まれ、神奈川県出身。

ゴルフ歴43年

「開運!なんでも鑑定団」ゴルフグッズ鑑定士

フェスティバルゴルフ:元ゼネラルマネージャー

中古クラブの売買に携わり33年。

接客を通してゴルファーニーズを学ぶ。

その的確な査定、相場監視、アドバイスには定評があり中古業界では、カリスマと称される。

30年前から膨大なクラブデータを編纂する。

リスクヘッジ型売買相場システムを開発

買取相場用の膨大なデータを編纂しホームページなどのDB構築・画像DB構築も手がける。

現在、執筆・Web制作・ショップコーディネート・コンサルティングを手がける。

