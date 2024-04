白いんげん豆やにんじんの植物由来原料を使用！ニッポンエール「畑から生まれたたまご」

JA全農たまごは、たまご不使用のスクランブルエッグ「畑から生まれたたまご」をニッポンエールブランドから発売します。

ニッポンエール「畑から生まれたたまご」

・商品名 :畑から生まれたたまご

・JANコード :4908017561049

・内容量 :60g

・保存方法(開封前):常温(直射日光を避けて保存)

・賞味期限 :製造日より360日

・価格 :オープン価格

・発売日 :2024年4月22日(月)

・JAタウン :2024年4月29日(月)関東エリア各量販店より順次販売

・販売者 :JA全農たまご株式会社

今回新たに発売する「畑から生まれたたまご」は、全国農業協同組合連合会が展開する「ニッポンエール」ブランドのラインナップとして共同開発した商品です。

国内で生産されるたくさんの食べ物への愛情と、日本の食を支える人々に対する感謝の気持ちが込められた「ニッポンエール」シリーズ。

「畑から生まれたたまご」で使用している白いんげん豆とにんじんは、国内の各産地で収穫されたものを使用しています。

たまごのコクや風味を再現するため何度も試作を重ね、自信をもってお届けできる味に仕上げられました。

まるで本物のたまごのようなふわとろな食感は、カゴメと2foodsの独自技術「野菜半熟化製法」(特許出願中)の提供を受け、実現したものです。

国産素材の価値を、驚きや楽しさと共に堪能できます。

調理例

たまご不使用オムライスレシピ

たまご不使用 ふわとろオムライス

たまご不使用イングリッシュマフィントーストレシピ

たまご不使用 とろっとマフィントースト

