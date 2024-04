特殊能力を駆使するポーカー『BETZ(ベッツ)』が再販決定！リンクトブレイン「ゲームマーケット2024春」ブース

リンクトブレインは4月27日(土)、28日(日)東京ビッグサイトで開催されるゲームマーケット2024春にてカードゲーム『BETZ(ベッツ)』を再販します。

本イベントで『BETZ(ベッツ)』を購入された方には、会場限定特典が用意されています。

リンクトブレイン「ゲームマーケット2024春」『BETZ(ベッツ)』再販

イベント名:ゲームマーケット2024春

開催日 :

・2024年4月27日(土) 11:00〜17:00

・2024年4月28日(日) 11:00〜17:00

会場 :東京ビッグサイト 東展示棟1,2,3ホール

所在地 :〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

東京ビッグサイト(東京国際展示場)

ブース場所:I09(両日共通)

ブース内容:BETZ試遊、販売

商品内容物

・トランプカード :28枚

・コマンドカード :60枚

・パワーチップ :34枚

・プレイボード :2枚

・マーカー :41枚

・説明書 :1部

・リファレンスカード:12枚(2種6枚)

└役一覧/コマンドカード一覧

└役の作り方、BETアクションの流れ

・対象年齢 :12歳以上

・プレイ人数:2〜6名

・プレイ時間:20〜40分

・価格 :5,000円(会場限定特典付き)

プレイヤーは1〜7までのトランプカードを組み合わせて役を作り、パワーチップを賭けて勝負します。

通常のポーカーと異なる点は、プレイヤー全員が『コマンドカード』の力を借りて特殊能力を使用できることです。

『BETZ』はそんなプレイヤー同士が裏をかき合う一風変わったポーカーとなっています。

会場限定・先着特典

ゲームマーケット2024春で『BETZ(ベッツ)』を購入した方には、会場限定特典をプレゼント。

また各日先着50名にオリジナル紙袋も用意されています。

リンクトブレインは4月27日(土)、28日(日)両日共に出展しており、ブースでは実際にゲームを試遊することができます。

