開業・運営支援サービス全137種が分かる！ユニオンテック「《2024年 完全版》美容クリニック支援サービスカオスマップ」

ユニオンテックは、「《2024年 完全版》美容クリニック支援サービスカオスマップ」をリリースしました。

URL:http://service.union-tec.jp/shop/stories/detail/40

カオスマップの他に、各サービスのURLが記載されたリストがダウンロードできます。

本カオスマップは、開業や運営に必須の下記15のカテゴリー別に2024年4月時点でサービスを提供しており、実際に現場で使用されている全137の美容クリニック支援サービスをまとめたものです。

〈15のカテゴリ〉

・電子カルテ

・LINEマーケティングツール

・予約システム

・CRM

・分析基盤

・分析ツール

・口コミサービス

・広告

・アフィリエイト

・院内チャット

・SNS

・開業コンサル

・医療機器

・不動産仲介

・空間デザイン

