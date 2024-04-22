簡単設置3秒で録画できる！MAXWIN 車用小型ドライブレコーダー「MF-BDVR003C」

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MAXWINは、貼り付けるだけ簡単設置で配線不要の、車用小型ドライブレコーダーの予約販売を開始しました。

 

MAXWIN 車用小型ドライブレコーダー「MF-BDVR003C」

 

 

製品型式　　　　：MF-BDVR003C

イメージセンサー：200万画素CMOSセンサー

前／後レンズ　　：広角120°／F1.8

有効画像数　　　：1920(H)×1080(V)

録画サイズ　　　：1080P

フレームレート　：27.5fps

記録媒体　　　　：microSDカード32〜128GB

ファイル形式　　：TS(1秒単位で保存)

ファイルサイズ　：1ファイル1分／3分

静止画形式　　　：JPG

記録方式　　　　：ループ録画(上書き方式)

再生方法　　　　：スマートフォン連携専用アプリ

充電時間　　　　：満充電まで目安4時間

(5V／1.5Aアダプター使用した場合)

バッテリー　　　：2000mAh、最大連続動作時間7時間

防塵／防水　　　：IP66相当

Gセンサー　　　 ：3軸加速度センサー(ON／OFF)

Wi-Fi　　　　　 ：内蔵(接続時間3分／常時、選択可能)

LED信号機対応　 ：対応可

記録方式　　　　：常時録画、緊急録画、静止画

マイク　　　　　：内蔵(ON／OFF選択可能)

寸法　　　　　　：約72.1×45×30mm(本体)

重量　　　　　　：約88g(本体)

動作温度範囲　　：-10℃〜60℃

動作湿度範囲　　：20％〜70％ RH

保存温度範囲　　：-20℃〜70℃

 

MAXWINから、貼り付けるだけの簡単設置で配線不要の、車用小型ドライブレコーダー「MF-BDVR003C」が登場！

 

 

「スマート感知センサー」搭載でカメラ本体をマウントに装着すると、自動的に電源オン／オフします。

録画開始忘れを防止でき、急いでいる時でも自動で録画開始できるので便利です。

また、200万画素を誇るカメラの録画解像度は広角120°、フルHDです。

コンパクトな手のひらサイズなので、持ち運びにも便利。

 

 

さらに満充電時、最大約7時間の連続録画に対応する大容量バッテリー(2000mAh)を内蔵しています。

そのほか、Wi-Fi内蔵＆専用スマホアプリで、ドラレコの設定変更など、離れた場所からコントロール可能。

専用アプリでリアルタイム映像を視聴できるほか、いつでも録画の画面角度を調整できます。

撮った動画はスマートフォンにダウンロードでき、もしもの時に大切な証拠はすぐさま手持ちの端末に残せます。

LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整し、全国のLED信号機の点灯状態をしっかりと記録します。

搭載したセンサーで転倒や衝撃を検知した場合、自動的に録画中のファイルをロックし、緊急録画専用フォルダに保存します。

大切なデータが上書きされてしまうのを防ぎ、万が一の際にもしっかりと証拠映像を残します。

余分なバッテリー消費を控えるため、3分ほど放置したら、自動的に電源オフにします。

ヘルメットを持ち上げれば自動でオンに。

ボタン操作でオン／オフを切り替える必要はありません。

 

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