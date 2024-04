MAXWINは、貼り付けるだけ簡単設置で配線不要の、車用小型ドライブレコーダーの予約販売を開始しました。

MAXWIN 車用小型ドライブレコーダー「MF-BDVR003C」

製品型式 :MF-BDVR003C

イメージセンサー:200万画素CMOSセンサー

前/後レンズ :広角120°/F1.8

有効画像数 :1920(H)×1080(V)

録画サイズ :1080P

フレームレート :27.5fps

記録媒体 :microSDカード32〜128GB

ファイル形式 :TS(1秒単位で保存)

ファイルサイズ :1ファイル1分/3分

静止画形式 :JPG

記録方式 :ループ録画(上書き方式)

再生方法 :スマートフォン連携専用アプリ

充電時間 :満充電まで目安4時間

(5V/1.5Aアダプター使用した場合)

バッテリー :2000mAh、最大連続動作時間7時間

防塵/防水 :IP66相当

Gセンサー :3軸加速度センサー(ON/OFF)

Wi-Fi :内蔵(接続時間3分/常時、選択可能)

LED信号機対応 :対応可

記録方式 :常時録画、緊急録画、静止画

マイク :内蔵(ON/OFF選択可能)

寸法 :約72.1×45×30mm(本体)

重量 :約88g(本体)

動作温度範囲 :-10℃〜60℃

動作湿度範囲 :20%〜70% RH

保存温度範囲 :-20℃〜70℃

MAXWINから、貼り付けるだけの簡単設置で配線不要の、車用小型ドライブレコーダー「MF-BDVR003C」が登場!

「スマート感知センサー」搭載でカメラ本体をマウントに装着すると、自動的に電源オン/オフします。

録画開始忘れを防止でき、急いでいる時でも自動で録画開始できるので便利です。

また、200万画素を誇るカメラの録画解像度は広角120°、フルHDです。

コンパクトな手のひらサイズなので、持ち運びにも便利。

さらに満充電時、最大約7時間の連続録画に対応する大容量バッテリー(2000mAh)を内蔵しています。

そのほか、Wi-Fi内蔵&専用スマホアプリで、ドラレコの設定変更など、離れた場所からコントロール可能。

専用アプリでリアルタイム映像を視聴できるほか、いつでも録画の画面角度を調整できます。

撮った動画はスマートフォンにダウンロードでき、もしもの時に大切な証拠はすぐさま手持ちの端末に残せます。

LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整し、全国のLED信号機の点灯状態をしっかりと記録します。

搭載したセンサーで転倒や衝撃を検知した場合、自動的に録画中のファイルをロックし、緊急録画専用フォルダに保存します。

大切なデータが上書きされてしまうのを防ぎ、万が一の際にもしっかりと証拠映像を残します。

余分なバッテリー消費を控えるため、3分ほど放置したら、自動的に電源オフにします。

ヘルメットを持ち上げれば自動でオンに。

ボタン操作でオン/オフを切り替える必要はありません。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 簡単設置3秒で録画できる!MAXWIN 車用小型ドライブレコーダー「MF-BDVR003C」 appeared first on Dtimes.