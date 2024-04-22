簡単設置3秒で録画できる！MAXWIN 車用小型ドライブレコーダー「MF-BDVR003C」

MAXWINは、貼り付けるだけ簡単設置で配線不要の、車用小型ドライブレコーダーの予約販売を開始しました。

MAXWIN 車用小型ドライブレコーダー「MF-BDVR003C」

製品型式 ：MF-BDVR003C

イメージセンサー：200万画素CMOSセンサー

前／後レンズ ：広角120°／F1.8

有効画像数 ：1920(H)×1080(V)

録画サイズ ：1080P

フレームレート ：27.5fps

記録媒体 ：microSDカード32〜128GB

ファイル形式 ：TS(1秒単位で保存)

ファイルサイズ ：1ファイル1分／3分

静止画形式 ：JPG

記録方式 ：ループ録画(上書き方式)

再生方法 ：スマートフォン連携専用アプリ

充電時間 ：満充電まで目安4時間

(5V／1.5Aアダプター使用した場合)

バッテリー ：2000mAh、最大連続動作時間7時間

防塵／防水 ：IP66相当

Gセンサー ：3軸加速度センサー(ON／OFF)

Wi-Fi ：内蔵(接続時間3分／常時、選択可能)

LED信号機対応 ：対応可

記録方式 ：常時録画、緊急録画、静止画

マイク ：内蔵(ON／OFF選択可能)

寸法 ：約72.1×45×30mm(本体)

重量 ：約88g(本体)

動作温度範囲 ：-10℃〜60℃

動作湿度範囲 ：20％〜70％ RH

保存温度範囲 ：-20℃〜70℃

MAXWINから、貼り付けるだけの簡単設置で配線不要の、車用小型ドライブレコーダー「MF-BDVR003C」が登場！

「スマート感知センサー」搭載でカメラ本体をマウントに装着すると、自動的に電源オン／オフします。

録画開始忘れを防止でき、急いでいる時でも自動で録画開始できるので便利です。

また、200万画素を誇るカメラの録画解像度は広角120°、フルHDです。

コンパクトな手のひらサイズなので、持ち運びにも便利。

さらに満充電時、最大約7時間の連続録画に対応する大容量バッテリー(2000mAh)を内蔵しています。

そのほか、Wi-Fi内蔵＆専用スマホアプリで、ドラレコの設定変更など、離れた場所からコントロール可能。

専用アプリでリアルタイム映像を視聴できるほか、いつでも録画の画面角度を調整できます。

撮った動画はスマートフォンにダウンロードでき、もしもの時に大切な証拠はすぐさま手持ちの端末に残せます。

LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整し、全国のLED信号機の点灯状態をしっかりと記録します。

搭載したセンサーで転倒や衝撃を検知した場合、自動的に録画中のファイルをロックし、緊急録画専用フォルダに保存します。

大切なデータが上書きされてしまうのを防ぎ、万が一の際にもしっかりと証拠映像を残します。

余分なバッテリー消費を控えるため、3分ほど放置したら、自動的に電源オフにします。

ヘルメットを持ち上げれば自動でオンに。

ボタン操作でオン／オフを切り替える必要はありません。

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