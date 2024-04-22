簡単設置3秒で録画できる！MAXWIN 車用小型ドライブレコーダー「MF-BDVR003C」
MAXWINは、貼り付けるだけ簡単設置で配線不要の、車用小型ドライブレコーダーの予約販売を開始しました。
MAXWIN 車用小型ドライブレコーダー「MF-BDVR003C」
製品型式 ：MF-BDVR003C
イメージセンサー：200万画素CMOSセンサー
前／後レンズ ：広角120°／F1.8
有効画像数 ：1920(H)×1080(V)
録画サイズ ：1080P
フレームレート ：27.5fps
記録媒体 ：microSDカード32〜128GB
ファイル形式 ：TS(1秒単位で保存)
ファイルサイズ ：1ファイル1分／3分
静止画形式 ：JPG
記録方式 ：ループ録画(上書き方式)
再生方法 ：スマートフォン連携専用アプリ
充電時間 ：満充電まで目安4時間
(5V／1.5Aアダプター使用した場合)
バッテリー ：2000mAh、最大連続動作時間7時間
防塵／防水 ：IP66相当
Gセンサー ：3軸加速度センサー(ON／OFF)
Wi-Fi ：内蔵(接続時間3分／常時、選択可能)
LED信号機対応 ：対応可
記録方式 ：常時録画、緊急録画、静止画
マイク ：内蔵(ON／OFF選択可能)
寸法 ：約72.1×45×30mm(本体)
重量 ：約88g(本体)
動作温度範囲 ：-10℃〜60℃
動作湿度範囲 ：20％〜70％ RH
保存温度範囲 ：-20℃〜70℃
MAXWINから、貼り付けるだけの簡単設置で配線不要の、車用小型ドライブレコーダー「MF-BDVR003C」が登場！
「スマート感知センサー」搭載でカメラ本体をマウントに装着すると、自動的に電源オン／オフします。
録画開始忘れを防止でき、急いでいる時でも自動で録画開始できるので便利です。
また、200万画素を誇るカメラの録画解像度は広角120°、フルHDです。
コンパクトな手のひらサイズなので、持ち運びにも便利。
さらに満充電時、最大約7時間の連続録画に対応する大容量バッテリー(2000mAh)を内蔵しています。
そのほか、Wi-Fi内蔵＆専用スマホアプリで、ドラレコの設定変更など、離れた場所からコントロール可能。
専用アプリでリアルタイム映像を視聴できるほか、いつでも録画の画面角度を調整できます。
撮った動画はスマートフォンにダウンロードでき、もしもの時に大切な証拠はすぐさま手持ちの端末に残せます。
LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整し、全国のLED信号機の点灯状態をしっかりと記録します。
搭載したセンサーで転倒や衝撃を検知した場合、自動的に録画中のファイルをロックし、緊急録画専用フォルダに保存します。
大切なデータが上書きされてしまうのを防ぎ、万が一の際にもしっかりと証拠映像を残します。
余分なバッテリー消費を控えるため、3分ほど放置したら、自動的に電源オフにします。
ヘルメットを持ち上げれば自動でオンに。
ボタン操作でオン／オフを切り替える必要はありません。
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