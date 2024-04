2024年12月8日にデビュー25周年を迎える倉木麻衣が、CDとしては約2年半ぶりとなるスペシャルEP『forever for YOU』を7月3日にリリースすることが決定した。これに加えて、サンシャイン水族館コラボやU-NEXTコラボなど、25周年記念プロジェクトも続々発表となっている。現在オープニングとエンディングをダブル担当しているアニメ『名探偵コナン』テーマソング2曲と共に、2022年の公式スピンオフアニメ『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』エンディング主題歌や、現在放送中の新昭和『ウィザースガーデン』CMソング、地球を想い未来の子どもたちにタスキをつなぐ『脱炭素エキデン365』プロジェクトテーマソング、そして倉木麻衣念願の水族館とのコラボレーション『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』テーマソングといった収録6曲全てがタイアップ付きというスペシャルパッケージだ。

■スペシャルEP『forever for YOU』

2024年7月3日(水)発売

▼収録曲 ※曲順未定

「Unraveling Love 〜少しの勇気〜」

※読売テレビ・日本テレビ系アニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ

「Y☺︎u & I」

※読売テレビ・日本テレビ系アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ

「Secret, voice of my heart」

※アニメ『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』エンディング主題歌

「FOREVER HOME」

※新昭和『ウィザースガーデン』CMソング

「Thank you for every breath」

※『脱炭素エキデン365』プロジェクト テーマソング

「タイトル未定」

※『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』テーマソング



【名探偵コナン盤 A(完全限定生産)】

VNCM-9066 4,620円(税込)

・描き下ろし『名探偵コナン』絵柄ジャケットA

・『名探偵コナン』ジャケット絵柄/背景付きアクリルスタンドA



【名探偵コナン盤 B(完全限定生産)】

VNCM-9067 4,620円(税込)

・描き下ろし『名探偵コナン』絵柄ジャケットB

・『名探偵コナン』ジャケット絵柄/背景付きアクリルスタンドB



【初回限定盤 A】VNCM-9068 3,850円(税込)

▼DVD付き

「Unraveling Love 〜少しの勇気〜」リリックビデオ

「Secret, voice of my heart」リリックビデオ



【初回限定盤 B】VNCM-9069 3,850円(税込)

▼DVD付き

LIVE MOVIE from <billboard classics MAI KURAKI premium symphonic concert 2023>

※フルオーケストラと共演した昨年のシンフォニックツアー東京公演のライブ映像から5曲収録



【通常盤(CDのみ)】VNCM-9070 2,750円(税込)



【FC&Musing盤】VNCF-9017 3,850円(税込)

・アナログレコード LP盤サイズパッケージ

・Mai Kurakiオリジナル待受画像URL・QRコード

▼CD付き

LIVE SOUND from <FC限定スペシャルイベント「Mai Kuraki Fanclub Event 2023 "WE L♡VE Y☺︎U & MAI"」>

※2023年8月に開催したFC限定イベントの貴重なライブ音源より、ファンリクエスト1位となった倉木麻衣作詞作曲「ふわふわ」を含む全5曲を収録



●共通封入特典:倉木麻衣スペシャル水族館ライブ応募券

応募者の中から抽選で計120名様(60名様×2日間)を今夏開催の<倉木麻衣スペシャルライブ in サンシャイン水族館>にご招待。夏の夜、閉館後の水族館で倉木麻衣の癒しの歌声をお楽しみいただけます。

※終演時間の都合により、18歳未満はご来場いただけません。

※日程など詳細は後日発表します。

■『倉木麻衣 25th Anniversary “2525☺︎” Museum』

開催期間:2024年4月26日(金)〜5月6日(月・祝)

営業時間:11:00〜21:00 ※東急プラザ銀座に準ずる

会場:東京・東急プラザ銀座 3階 ※東京都中央区銀座5-2-1

入場:無料

※最終日は18:00終了

※会場内の混雑状況により、入場を制限する場合もございます。

■『U-NEXT×倉木麻衣 25th Anniversary』

※デビュー25周年記念となるU-NEXT×倉木麻衣アニバーサリー企画第一弾は、デビュー曲「Love, Day After Tomorrow」から53曲のMVを一挙配信開始。

※第二弾は、5月22日から倉木麻衣初の全国ライブツアーのライブ映像<Mai Kuraki & Experience First Live Tour 2001 ETERNAL MOMENT>を配信。

※『倉木麻衣 25th Anniversary "2525☺︎" Museum』会場で、U-NEXT新規会員登録者限定のキャンペーンを実施。 キャンペーン詳細は会場に設置されるチラシにて。

https://t.unext.jp/r/kurakimai25th

■夜間限定イベント『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』

※デビュー25周年を記念して水族館好きな倉木麻衣との夢のコラボレーションが実現。倉木麻衣プロデュースによる特設水槽が登場するほか、本イベントに向けて書き下ろしたテーマソングも館内にて放送。サンシャイン水族館の生き物たちをイメージした倉木麻衣描き下ろしイラスト入りオリジナルグッズの販売など、内容盛りだくさんでお届け。

開催場所:サンシャイン水族館 ※東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル屋上

開催期間:6月21日(金)〜8月25日(日)

開催時間:18:00〜21:00(最終入場は終了1時間前まで)

※会期中18:00までは通常展示

入場:サンシャイン水族館入場料のみ

※一部有料コンテンツあり

https://sunshinecity.jp/file/aquarium/summer_night_kurakimai/

関連サイト

◆倉木麻衣 25周年特設サイト

◆倉木麻衣 オフィシャルサイト

◆倉木麻衣 オフィシャルTwitter

◆倉木麻衣 オフィシャルTikTok

◆倉木麻衣 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆倉木麻衣 オフィシャルブログ

販売形態は全6種類。初回限定盤Aには「Unraveling Love 〜少しの勇気〜」「Secret, voice of my heart」のリリックビデオ収録DVD、初回限定盤Bにはフルオーケストラと共演した2023年のシンフォニックツアー東京公演から5曲のライブ映像を収録したDVDが付属する。FC&Musing盤は定番となったLPサイズパッケージに、2023年に行われたFCイベントから5曲のライブ音源を収録したCDが付属。この5曲の中には、ファンリクエスト1位となった倉木麻衣作詞作曲の「ふわふわ」も収録されるとのことだ。名探偵コナン盤AおよびBに封入されるアクリルスタンドにはスタンド付き厚紙背景も付属、ジャケットのイラストを立体的に楽しむことができる。そして全形態共通特典として、倉木麻衣スペシャル水族館ライブ応募券が封入される。これは、後述するコラボレーション『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』の一環として、応募者の中から抽選で計120名(60名×2日間)が今夏開催の<倉木麻衣スペシャルライブ in サンシャイン水族館>に招待されるというものだ。夏の夜、閉館後の水族館で倉木麻衣と癒しの時間を過ごすことが可能な貴重体験となる。「forever for YOU」という倉木麻衣らしいタイトルが冠されたスペシャルEPのパッケージビジュアルは後日発表される予定だ。これらCDリリース発表と同時に、倉木麻衣25周年プロジェクトとして、2つのビッグコラボレーションも決定した。1つ目は、U-NEXTとのアニバーサリー企画『U-NEXT×倉木麻衣 25th Anniversary』だ。その第一弾としてデビュー曲「Love, Day After Tomorrow」から53曲のミュージックビデオが本日4月22日(月)18時に一挙配信をスタート。第二弾は倉木麻衣初の全国ツアーのライブ映像<Mai Kuraki & Experience First Live Tour 2001 ETERNAL MOMENT>が5月22日より配信開始される。以降半年以上にわたり、毎月ライブ映像がU-NEXTで配信されるアニバーサリー企画となる。そして2つ目は、サンシャイン水族館とタッグを組んで行われる夜間限定イベント『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』だ。水族館が大好きな倉木麻衣との夢のコラボレーションがデビュー25周年記念として届けられる。倉木麻衣は、水族館のカフェで歌詞を書いたり、生き物を眺めて日々の癒しの時間にしたりするほど、水族館が大好きな空間だとのこと。この夜間限定イベントでは、館内に倉木麻衣プロデュースによる特設水槽が登場するほか、本イベントに向けて歌詞を書き下ろしたテーマソングが館内にて放送される。またサンシャイン水族館の生き物たちをイメージした倉木麻衣描き下ろしイラストが入ったオリジナルグッズの販売など、盛りだくさんの内容が予定されている。なお、コラボ初日にはイベント開催を記念して、サンシャインシティ噴水広場にて観覧フリーのオープニングセレモニーが実施されるほか、EP購入者を抽選で招待する水族館ライブの実施も決定している。さらに、今週末より東急プラザ銀座 3階に、これまでの倉木麻衣の軌跡を詰め込んだ『倉木麻衣 25th Anniversary “2525☺︎” Museum』が開催される。これに先駆けて、東急プラザ銀座を倉木麻衣がジャック。サイネージやエスカレーターをはじめとして館内のあらゆる場所に倉木麻衣のビジュアルが登場するほか、4月23日(火)から、数寄屋橋交差点側の大型看板にもMuseumで使用される1stアルバム『delicious way』のビジュアルが掲示されるとのことだ。このMuseumは、倉木自身がアイデアを出し、ファンの皆さんを“2525=ニコニコ”笑顔にするようなPHOTO SPOTや歴代衣装などさまざまな展示やグッズ販売を予定しているとのこと。会場MAPや展示物、販売グッズの内容が発表となっているが、中でも目玉は、5年前の20周年ツアーの倉木麻衣の姿がそっくりに再現した等身大フィギュアの展示だとのこと。