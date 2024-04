ホビー通販「あみあみ」にて、「アズールレーン プリンツ・ループレヒト ドラゴンの龍門上り?Ver アクリル展示ケース付スペシャル版 1/7」の予約が受付中だ。

ホビー通販「あみあみ」にて、「アズールレーン プリンツ・ループレヒト ドラゴンの龍門上り?Ver アクリル展示ケース付スペシャル版 1/7」(26,950円 税込)の予約が受付中だ。

Yostarが贈る人気アプリゲーム「アズールレーン」より、鉄血所属の特別計画艦「プリンツ・ループレヒト」が着せ替え「ドラゴンの龍門上り?」の姿でフィギュア化!

華やかで露出度の高いチャイナドレスを纏い、ピンクの髪はクリアー素材を用いて再現。特徴的な髪型や頭部の巨大な角も細やかに造形。

口から覗く八重歯も愛らしく、さらに差し替え表情パーツ「いたずら顔」も付属。

やんちゃでちょっぴりワガママな「プリンツ・ループレヒト」を、ぜひ指揮官の皆様の元へ迎えいただきたい。

商品の発売は2025年2月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■アズールレーン プリンツ・ループレヒト ドラゴンの龍門上り?Ver アクリル展示ケース付スペシャル版 1/7[APEX]

価格:26,950円(税込)

スケール:1/7

サイズ:高さ約25cm(台座含め)、アクリル展示ケース:W29×D23×H35cm

素材:PVC&ABS

JANコード:6971995421832

発売日:2025年2月未定

ブランド名:APEX

原作名:アズールレーン

キャラ名:プリンツ・ループレヒト

彩色:_Gallun、180m/h





※海外商品は、発売が長期延期されたり、発売中止となる可能性が国内商品と比べて高い傾向にあり、輸入流通ルートの違いから他店との入荷時期が異なる場合あり。

また、入荷時にパッケージに痛みのあるものでも、メーカー交換不可。





※画像は試作品を撮影したもの。実際の商品とは異なる場合あり。

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

